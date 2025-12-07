Помер режисер картини "Самотня жінка бажає познайомитися" В'ячеслав Криштофович

На 79-му році помер український режисер В'ячеслав Криштофович. Він був однією з найяскравіших постатей вітчизняного кінематографа.

На його рахунку такі відомі картини як "Самотня жінка бажає познайомитися", "Ребро Адама", "Автопортрет невідомого", "Приятель небіжчика". Про смерть Криштофовича повідомила Національна спілка кінематографістів України.

Колеги відгукуються про нього, як про людину великої внутрішньої культури, майстра, котрий умів у найпростішому бачити важливе.

"Він був художником з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим характерам, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його "дрібниць життя" в кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, все це свідчення виняткового таланту та чесності в професії", — йдеться в заяві НСКУ.

Життя і творчість режисера

В'ячеслав Криштофович народився і виріс у Києві. 1971 року він закінчив режисерський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1971), але ще до випуску почав працювати режисером на столичній кіностудії ім. І. Карпенка-Карого (1971), але ще до випуску почав працювати режисером на столичній кіностудії О. П. Довженка.

Він не тільки знімав фільми, а й пробував себе як актор, зігравши в "Совісті" і "Серце Боніура", а потім — у "Першому правилі королеви".

Його картини "Ребро Адама" і "Приятель небіжчика" були відібрані до секції Directors' Fortnight Каннського кінофестивалю. Крім того, останній висунули на премію "Оскар" у категорії "Найкращий іноземний фільм" 1998 року.

Картина "Приятель небіжчика" була номінована на премію "оскар"

Права на показ фільму "Приятель небіжчика" придбали 18 країн, і він досі вважається однією з найуспішніших українських кіноробіт 90-х.

Серед телефільмів Криштофовича — "Під дахами великого міста", "Право на захист", "Я тебе кохаю", "Непрямі докази", "Дім Саквояж зі світлим майбутнім", "Таємниці великого міста", "Гальмівний шлях", "Ой, матусі! (або "Звідки беруться діти"), "Про нього", "Передчуття".

Фільм "Передчуття" Криштофович зняв 2020 року

Свого часу режисер знімав фільми російською мовою з московськими артистами — Станіславом Любшиним, Олександром Збруєвим, Іриною Купченко, Ольгою Остроумовою, пише російський кінокритик родом з України Андрій Плахов:

"В'ячек був хорошою людиною і фільми робив хороші, з настроєм, авторською інтонацією і людським обличчям. У "Ребрі Адама" одну з найкращих ролей зіграла Чурікова, у "Двох гусарах" був блискучий дует Абдулова і Янковського. Нагадую ще назви — "Дрібниці життя", "Володя великий, Володя маленький", "Автопортрет невідомого", "Приятель небіжчика"... Ми загубилися, дуже давно не спілкувалися, але в якійсь глибинній пам'яті ці враження і зв'язки зберігаються".

Режисер викладав у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Криштофович був не лише кінорежисером, сценаристом і педагогом. Він — академік Національної академії мистецтв України, Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка, член правління Національної спілки кінематографістів України.

Серед його нагород також — орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2020) та премія "Золота дзиґа" за внесок у розвиток українського кіно, премія "Золотий овен".

