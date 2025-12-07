Умер режиссер картины "Одинокая женщина желает познакомиться" Вячеслав Криштофович

На 79-м году скончался украинский режиссер Вячеслав Криштофович. Он был одной из ярчайших фигур отечественного кинематографа.

На его счету такие известные картины как "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ребро Адама", "Автопортрет неизвестного", "Приятель покойника". О смерти Криштофовича сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

Коллеги отзываются о нем, как о человеке большой внутренней культуры, мастере, который умел в самом простом видеть важное.

"Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувственным характерам, откровенным в творческих поисках. Даже самая маленькая из его "мелочей жизни" в кадре становилась существенной. И ранние работы, и поздние сериалы, и сценарии, созданные им в сотрудничестве, все это свидетельство исключительного таланта и честности в профессии", – говорится в заявлении НСКУ.

Жизнь и творчество режиссера

Вячеслав Криштофович родился и вырос в Киеве. В 1971 году он окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (1971), но еще до выпуска начал работать режиссером на столичной киностудии им. О. П. Довженко.

Он не только снимал фильмы, но и пробовал себя в качестве актера, сыграв в "Совести" и "Сердце Бониура", а затем — в "Первом правиле королевы".

Его картины "Ребро Адама" и "Приятель покойника" были отобраны в секцию Directors' Fortnight Каннского кинофестиваля. Кроме того, последний выдвинули на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" в 1998 году.

Картина "Приятель покойника" біла номинирована на премию "оскар"

Права на показ фильма "Приятель покойника" приобрели 18 стран, и он до сих пор считается одной из самых успешных украинских киноработ 90-х.

Среди телефильмов В. Криштофовича – "Под крышами большого города", "Право на защиту", "Я тебя люблю", "Косвенные доказательства", "Дом Саквояж со светлым будущим", "Тайны большого города", "Тормозной путь", "Ой, мамочки! (или "Откуда берутся дети"), "О нем", "Предчувствие".

Фильм "Предчувствие" Криштофович снял в 2020 году

В свое время режиссер снимал фильмы на русском языке с московскими артистами – Станиславом Любшиным, Александром Збруевым, Ириной Купченко, Ольгой Остроумовой, пишет российский кинокритик родом из Украины Андрей Плахов:

"Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом. В "Ребре Адама" одну из лучших ролей сыграла Чурикова, в "Двух гусарах" был блестящий дуэт Абдулова и Янковского. Напоминаю еще названия — "Мелочи жизни", "Володя большой, Володя маленький", "Автопортрет неизвестного", "Приятель покойника"… Мы потерялись, давным-давно не общались, но в какой-то глубинной памяти эти впечатления и связи хранятся".

Режиссер преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

Криштофович был не только кинорежиссером, сценаристом и педагогом. Он – академик Национальной академии искусств Украины, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Александре Довженко, член правления Национального союза кинематографистов Украины.

Среди его наград также – орден "За заслуги" ІІІ степени (2020) и, премия "Золота дзига" за вклад в развитие украинского кино, премия "Золотой овен".

