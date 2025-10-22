Работал с Зеленским: в Москве убили российского режиссера Сергея Политика (фото)
56-летний режиссер, ранее сотрудничавший с Владимиром Зеленским, умер от смертельного ножевого ранения, полученного во время конфликта возле его дома. Конфликт возник из-за "борьбы" с наркодилерами у подъезда.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По предварительным данным, инцидент квалифицируется как бытовой конфликт, пишет Telegram-канал Mash.
Как сообщают российские медиа со ссылкой на близких погибшего, причиной ссоры стала длительная "борьба" Сергея Политика за безопасность своего подъезда. По его словам, там регулярно собирались лица, связанные с распространением наркотиков.
Сделал замечание
По словам родственников, Сергей столкнулся с парой торговцев запрещенными веществами у входа и сделал им замечание.
"Это была его принципиальная позиция — он не хотел терпеть беспорядок в своем доме", — рассказали родственники погибшего.
Свидетели говорят, что словесная перепалка быстро переросла в драку. Мужчина, которому сделали замечание, нанес режиссеру по меньшей мере одно колото-резаное ранение в грудную клетку и убежал.
"Насколько мы знаем, конфликт был записан. После обмена репликами мужчина, неожиданно вернувшись, ударил Сергея ножом в грудь. Его доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", — добавил источник.
Подозреваемый в убийстве
Подозреваемый в убийстве — якобы иностранный гражданин 1992 года рождения, которого российские СМИ идентифицировали как 33-летнего Армена Саркисяна.
Сергей Политик был известным кинематографистом, работал над около четырьмя десятками проектов. В его фильмографии есть заметный украинский след и сотрудничество с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.
В частности, Сергей Политик выступил оператором-постановщиком популярного комедийного фильма "Новогодние сваты" (2010), где Зеленский был продюсером и сценаристом. Также в Украине он работал над сериалом "Домохозяин".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Бывшему директору "Молодого театра", которого обвиняют в домогательствах, объявили подозрение. Ему грозит 10 лет за решеткой. По данным СМИ, речь идет об Андрее Белоусе.
- Министерство иностранных дел Украины осудило появление американского режиссера на Московской международной неделе кино.
Украинский режиссер и бывший художественный руководитель Театра на левом берегу Днепра Стас Жирков, который выехал из Украины в начале полномасштабной войны, рассказал, как ему это удалось сделать. По словам художника, он получил разрешение на выезд от Министерства культуры.