Работал с Зеленским: в Москве убили российского режиссера Сергея Политика (фото)

56-летний режиссер, ранее сотрудничавший с Владимиром Зеленским, умер от смертельного ножевого ранения, полученного во время конфликта возле его дома. Конфликт возник из-за "борьбы" с наркодилерами у подъезда.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По предварительным данным, инцидент квалифицируется как бытовой конфликт, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщают российские медиа со ссылкой на близких погибшего, причиной ссоры стала длительная "борьба" Сергея Политика за безопасность своего подъезда. По его словам, там регулярно собирались лица, связанные с распространением наркотиков.

Сделал замечание

По словам родственников, Сергей столкнулся с парой торговцев запрещенными веществами у входа и сделал им замечание.

"Это была его принципиальная позиция — он не хотел терпеть беспорядок в своем доме", — рассказали родственники погибшего.

Свидетели говорят, что словесная перепалка быстро переросла в драку. Мужчина, которому сделали замечание, нанес режиссеру по меньшей мере одно колото-резаное ранение в грудную клетку и убежал.

Сергей Политик убили возле дома Фото: Facebook

"Насколько мы знаем, конфликт был записан. После обмена репликами мужчина, неожиданно вернувшись, ударил Сергея ножом в грудь. Его доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", — добавил источник.

Подозреваемый в убийстве

Подозреваемый в убийстве — якобы иностранный гражданин 1992 года рождения, которого российские СМИ идентифицировали как 33-летнего Армена Саркисяна.

Сергей Политик был известным кинематографистом, работал над около четырьмя десятками проектов. В его фильмографии есть заметный украинский след и сотрудничество с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сергей Политик работал с Зеленским Фото: Facebook

В частности, Сергей Политик выступил оператором-постановщиком популярного комедийного фильма "Новогодние сваты" (2010), где Зеленский был продюсером и сценаристом. Также в Украине он работал над сериалом "Домохозяин".

