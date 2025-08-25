Вуди Аллен оправдался за выступление в Москве: что ответил на обвинения Украины

Министерство иностранных дел Украины осудило появление американского режиссера на Московской международной неделе кино. Сам Вуди Аллен заявил, что считает войну России против Украины ужасной, но не согласен с призывами ограничивать художественный диалог.

Как сообщает The Guardian, американский режиссер Вуди Аллен отреагировал на критику со стороны Министерства иностранных дел Украины относительно его участия в Московской международной неделе кино. В ведомстве отметили, что присутствие художника является "позором и оскорблением для жертв среди украинских актеров и кинематографистов", которые пострадали от действий российских военных.

В МИД Украины заявили, что Аллен, согласившись присоединиться к мероприятию, "решает закрыть глаза на преступления России против Украины, которые продолжаются уже 11 лет". В обращении также подчеркивается, что культура не должна быть инструментом пропаганды.

В комментарии для The Guardian режиссер подчеркнул, что его позиция относительно войны однозначна.

"Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он вызвал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров — это когда-нибудь хороший способ помочь", — сказал Вуди Аллен.

Он присоединился к сессии кинонедели онлайн. Мероприятие модерировал российский режиссер Федор Бондарчук, который известен как давний соратник Владимира Путина и автор таких лент, как "Сталинград" и "Притяжение".

Российские медиа сообщили, что Аллен не планирует снимать фильмы в РФ, однако имеет "только добрые чувства" к Москве и Санкт-Петербургу. Он также подчеркнул, что восхищается российским кинематографом, особенно классической экранизацией романа "Война и мир" в постановке Сергея Бондарчука, которая получила "Оскар" в 1969 году.

Последние работы Аллена снимались при поддержке европейских продюсеров. В 2020 году он представил "Фестиваль Рифкина" в Испании, а в 2023-м — "Переворот во Франции". Это произошло после расторжения контракта с Amazon в 2019 году и урегулирования судебного спора, связанного с отменой сотрудничества на фоне давних обвинений в сексуальном насилии, которые режиссер категорически отрицает.

В 2024 году Вуди Аллен предположил, что может завершить карьеру, объяснив: "Вся романтика кинопроизводства исчезла".

Скандал с Вуди Алленом: что произошло

Вуди Аллен выступил онлайн на российском мероприятии "Легенды мирового кинематографа" 24 августа. Он допустил возможность снять в России кино в будущем и хвалил московский кинематограф.

МИД Украины возмущался поступком знаменитости и заявил, что режиссер "сознательно закрывает глаза на зверства РФ в Украине". Министерство назвало действия американского режиссера "позором и оскорблением" памяти украинских деятелей искусств, пострадавших от российской агрессии.

"Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды", — заявили в МИД.

Как сообщал Фокус, оскароносный голливудский режиссер Вуди Аллен оказался на украинском сайте "Миротворец" за публичную поддержку российской агрессии в Украине.

Фокус также писал, что во Львове отказались от показа мюзикла по мотивам фильма Вуди Аллена после его выступления в Москве.