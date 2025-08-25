Известный режиссер Вуди Аллен "засветился" в Москве: украинцы возмущены его поступком (фото)

МИД Украины осудил участие известного американского кинорежиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино, назвав это актом отбеливания российских военных преступлений.

Related video

24 августа голливудский режиссер Вуди Аллен, который регулярно попадает в скандалы, выступил онлайн на российском мероприятии, где не исключил возможность будущего сотрудничества с Россией. Кадры его выступления публикуют тамошние медиа.

Режиссер присоединился к сессии "Легенды мирового кинематографа" с помощью видеосвязи. Интервью с ним проводил российский режиссер Федор Бондарчук.

Вуди Аллен в Москве

Как сообщают СМИ, во время разговора Аллен положительно отзывался о российском кинематографе и продемонстрировал открытость к будущему сотрудничеству.

Когда Бондарчук поинтересовался планами относительно съемок в России, американский режиссер ответил: "Не было такого. Это был слух, ко мне никто не обращался. Я приезжал в Россию трижды, впервые — во времена СССР. Тогда мне показалось, что все было мрачно… Потом мы приезжали в Петербург. Сходили на балет, погуляли по музеям, мне все понравилось. Оттуда отправились в Москву".

Вуди Ален удивил появлением на российской неделе кино Фото: Telegram

Аллен добавил, что пока не планирует снимать кино в РФ, но допускает такую возможность: "Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал о том, каким мог быть сценарий о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".

Вуди Аллен в Москве — реакция украинского МИДа

Сотрудничество звезды мирового кино с россиянами возмутило украинских дипломатов.

"Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет", — заявили в МИД Украины.

Министерство назвало действия американского режиссера "позором и оскорблением" памяти украинских деятелей искусств, пострадавших от российской агрессии.

"Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды", — отметили украинские дипломаты в своем обращении.

По их мнению, такое поведение мировых звезд придает легитимности российской культурной дипломатии и пропагандистской машине в условиях длительной агрессии против Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алек Болдуин поссорил свою домработницу во время чата с Вуди Алленом и опозорился.

Знаменитый режиссер после обвинений от своих детей продолжает настаивать на невиновности и называет культуру отмены "глупой".

Кроме того, мы рассказывали, что 85-летнюю девушку Бонда не узнать: как она изменилась за 62 года.