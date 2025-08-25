Відомий режисер Вуді Аллен "засвітився" у Москві: українці обурені його вчинком (фото)

МЗС України засудило участь відомого американського кінорежисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно, назвавши це актом відбілювання російських воєнних злочинів.

Related video

24 серпня голлівудський режисер Вуді Аллен, який регулярно потрапляє у скандали, виступив онлайн на російському дійстві, де навіть не виключив можливість майбутньої співпраці з Росією. Кадри його виступи публікують тамтешні медіа.

Режисер долучився до сесії "Легенди світового кінематографа" через відеозв'язок. Інтерв'ю з ним проводив російський режисер Федір Бондарчук.

Вуді Аллен у Москві

За повідомленнями ЗМІ, під час розмови Аллен позитивно відгукувався про російський кінематограф та продемонстрував відкритість до майбутньої співпраці.

Коли Бондарчук поцікавився планами щодо зйомок у Росії, американський режисер відповів: "Не було такого. То була чутка, до мене ніхто не звертався. Я приїжджав до Росії тричі, вперше — за часів СРСР. Тоді мені здалося, що все було похмуро… Потім ми приїжджали в Петербург. Сходили на балет, погуляли музеями, мені все сподобалося. Звідти рушили в Москву".

Вуді Ален здивував появою на російському тижні кіно Фото: Telegram

Аллен додав, що поки не планує знімати кіно у РФ, але допускає таку можливість: "Якби подібні пропозиції були, я б сів та подумав про те, яким міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі".

Вуді Аллен у Москві — реакція МЗС України

Співпраця зірки світового кіно з росіянами обурила українських дипломатів.

"Беручи участь у фестивалі, що об'єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", — заявили в МЗС України.

Міністерство назвало дії американського режисера "ганьбою та образою" пам'яті українських митців, які постраждали від російської агресії.

"Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", — наголосили українські дипломати у своєму зверненні.

На їхню думку, така поведінка світових зірок надає легітимності російській культурній дипломатії та пропагандистській машині в умовах тривалої агресії проти України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алек Болдвін посварив свою хатню робітницю під час чату з Вуді Алленом і зганьбився.

Знаменитий режисер після звинувачень від своїх дітей продовжує наполягати на невинності та називає культуру скасування "дурною".

Крім того, 85-річну дівчину Бонда не впізнати: як вона змінилася за 62 роки.