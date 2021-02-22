Їй було 16, йому — 41: колишня модель розповіла про таємний роман з Вуді Алленом

Христина Енгельхардт повідомила, що відомий режисер її спокусив, коли був одруженим на Мії Ферроу.

Колишня американська модель Христина Енгельхардт стверджує, що у неї були таємні стосунки з режисером Вуді Алленом. До того ж, за її словами, Вуді спокусив її, коли їй було лише 16 років, а йому — 41, і він був у стосунках з акторкою Мією Ферроу. Яка, як стверджує Христина, знала про їх таємний роман. Про це пише Daily Mail.

Христина розповіла, що вони познайомилися у нью-йоркському ресторані і вона була задоволена, що іменитий режисер звернув на неї увагу. У 41 рік Вуді Аллен перебував на піку слави, він уже зняв свій знаменитий фільм "Сплячий", у розпалі були зйомки "Енні Холл" і "Манхеттен".

[ + – ] Христина Енгельхардт у 1977 році

В останньому він зіграв чоловіка середніх років, у якого були стосунки з 17-річною школяркою, яку зіграла актриса Меріел Хемінгуей, якій тоді було 16 років.

"Цей фільм завжди нагадував мені, як він грав з персонажами у своїх фільмах, і як він грав зі мною", — розповідає Христина зараз. Вона стверджує, що після зустрічі в ресторані у неї з режисером зав'язалися стосунки, які тривали вісім років. Христина дала ряд відвертих інтерв'ю для майбутнього документального фільму "Аллен проти Ферроу" від НВО, який повинен пролити світло на давній скандал між режисером і його багаторічною партнеркою Мією Ферроу.

Колишня модель розповіла, що Вуді відразу встановив кілька правил: він не згадував вік своєї коханки, вони не обговорювали його роботу і зустрічі відбувалися тільки у нього вдома.

Христина вважає, що це було грубе і жорстоке знайомство зі світом стосунків для молодої дівчини, і протягом багатьох років вона відмовлялася бачити себе жертвою. Вона каже, що тільки зараз, подорослішавши, розуміє, що нею маніпулювали.

"Той факт, що я була підлітком, ніколи не згадувався, і це було насправді дуже розумно, тому що змусило мене відчути себе дорослою. Він ставив мені запитання — що я думаю про це і що я думаю про це, — і я була схвильована тим, що він хотів знати мою думку. Для мене це було захоплююче. Я думала, він дбає не тільки про моє тіло, а й про мій розум. Але він жодного разу не запросив мене на вечерю або на побачення", — розповіла Крістіна в інтерв'ю.

[ + – ] Христина Енгельхардт у 2021 році

Вона також повідомила, що регулярно їздила з дому своїх батьків у Нью-Джерсі на побачення з Алленом, але вони проходили не дуже романтично.

"Я жодного разу не ночувала у нього. Це було всього на кілька годин, включаючи секс. Келих вина, коротка бесіда, гра в шахи і секс. А потім він говорив: "Добре. Час йти. Дай мені знати, коли наступного разу будеш в місті", — згадала колишня коханка Аллена.

Крім цього вона розповіла, що він представив її своїй дружині Мії Ферроу, тому можна стверджувати, що та була в курсі їхніх стосунків. А буквально через рік їх таємних зустрічей Вуді умовив Христину на секс утрьох з іншими його дівчатами.

[ + – ] Вуді Аллен і Мія Ферроу

"Мені було всього 16, і я був задоволена тим, що такий талановитий і дотепний чоловік, як Вуді, цікавився мною", — пояснила свої почуття Христина.

Однак з дорослішанням вона стала усвідомлювати, що їхні стосунки з Вуді нездорові, а повністю вона розірвала ці стосунки, коли він відмовився допомогти їй з кар'єрою в кіно. Тоді Христина покинула США і поїхала працювати в Рим.

Документальний фільм про Вуді Аллена вийде на телеканалі НВО наприкінці лютого. Сам режисер від коментарів відмовився і не став спілкуватися з журналістами.

Нагадаємо, 12-річні стосунки Вуді Аллена та Мії Ферроу закінчилися зі скандалом у 1992 році, коли вона виявила оголені фото своєї прийомної дочки Сун-і Превен, зроблені Вуді. Аллена позбавили можливості бачитися з прийомними дітьми, а зустрічі з сином Ронаном сильно обмежили.

У 1993 році Ферроу публічно звинуватила Аллена в розбещенні малолітніх, однак доказів своїх звинувачень не представила. 1 лютого 2014 року прийомна дочка Ділан також заявила про сексуальні домагання в дитинстві з боку Аллена; режисер назвав звинувачення неправдивими. У 1997 році Сун-і Превен і Вуді Аллен одружилися. Надалі вони також удочерили двох дівчаток.

[ + – ] Вуді Аллен і Сун-і Превен

Зараз фільми Аллена відмовляються транслювати стримінгові сервіси, його автобіографію відмовляються друкувати видавництва, а Кейт Уінслет зізналася, що шкодує про те, що знімалася у його фільмах.