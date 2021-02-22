Ей было 16, ему – 41: бывшая модель рассказала о тайном романе с Вуди Алленом

Кристина Энгельхардт сообщила, что известный режиссер ее соблазнил, будучи женатым на Мие Фэрроу

Бывшая американская модель Кристина Энгельхардт утверждает, что у нее были тайные отношения с режиссером Вуди Алленом. Причем, по ее словам, Вуди соблазнил ее, когда ей было только 16 лет, а ему – 41, и он был в отношениях с актрисой Мией Фэрроу. Которая, как утверждает Кристина, была в курсе их тайного романа. Об этом пишет Daily Mail.

Кристина рассказала, что они познакомились в нью-йоркском ресторане и она была польщена, что именитый режиссер обратил на нее внимание. В 41 год Вуди Аллен находился на пике славы, он уже снял свой знаменитый фильм "Спящий", в разгаре были съемки "Энни Холл" и "Манхэттен".

[ + – ] Кристина Энгельхардт в 1977 году

В последнем он сыграл мужчину средних лет, у которого были отношения с 17-летней школьницей, которую сыграла актриса Мэриел Хемингуэй, которой тогда было 16 лет.

"Этот фильм всегда напоминал мне, как он играл с персонажами в своих фильмах, и как он играл со мной", — рассказывает Кристина сейчас. Она утверждает, что после встречи в ресторане у нее с режиссером завязались отношения, которые продолжались восемь лет. Кристина дала ряд откровенных интервью для грядущего документального фильма "Аллен против Фэрроу" от НВО, который должен пролить свет на давний скандал между режиссером и его многолетней партнершей Мией Фэрроу.

Бывшая модель рассказала, что Вуди сразу установил несколько правил: он не упоминал возраст своей любовницы, они не обсуждали его работу и встречи происходили только у него дома.

Кристина считает, что это было грубое и жестокое знакомство с миром взаимоотношений для молодой девушки, и в течение многих лет она отказывалась видеть себя жертвой. Она говорит, что только сейчас, повзрослев, понимает, что ею манипулировали.

"Тот факт, что я был подростком, никогда не упоминался, и это было на самом деле очень умно, потому что заставило меня почувствовать себя взрослым. Он задавал мне вопросы — что я думаю об этом и что я думаю об этом, — и я была взволнована тем, что он хотел знать мое мнение. Для меня это было захватывающе. Я думала, он заботится не только о моем теле, но и о моем уме. Но он ни разу не пригласил меня на ужин или на свидание", — рассказала Кристина в интервью.

[ + – ] Кристина Энгельхардт в 2021 году

Она также сообщила, что регулярно ездила из дома своих родителей в Нью-Джерси на свидания с Алленом, но они проходили не очень романтично.

"Я ни разу не ночевал у него. Это было всего на пару часов, включая секс. Бокал вина, короткая беседа, игра в шахматы и секс. А потом он говорил: "Хорошо. Время идти. Дай мне знать, когда в следующий раз будешь в городе", — вспомнила бывшая любовница Аллена.

Кроме этого она рассказала, что он представил ее своей жене Мие Фэрроу, так что можно утверждать, что та была в курсе их отношений. А буквально через год их тайных встреч Вуди уговорил Кристину на секс втроем с другими его девушками.

[ + – ] Вуди Аллен и Мия Фэрроу

"Мне было всего 16, и я был польщена тем, что такой талантливый и остроумный человек, как Вуди, интересовался мной", — объяснила свои чувства Кристина.

Однако, по мере взросления она стала осознавать, что их отношения с Вуди нездоровы, а полностью она разорвала эти отношения, когда он отказался помочь ей с карьерой в кино. Тогда Кристина покинула США и уехала работать в Рим.

Документальный фильм о Вуди Аллене выйдет на телеканале НВО в конце февраля. Сам режиссер от комментариев отказался и не стал общаться с журналистами.

Напомним, 12-летние отношения Вуди Аллена и Мии Фэрроу закончились со скандалом в 1992 году, когда она обнаружила обнаженные фото своей приемной дочери Сун-и Превен, сделанные Вуди. Аллен был лишен возможности видеться с приемными детьми, а встречи с сыном Ронаном были сильно ограничены.

В 1993 году Фэрроу публично обвинила Аллена в растлении малолетних, однако доказательств своих обвинений не представила. 1 февраля 2014 года приемная дочь Дилан также заявила о сексуальных домогательствах в детстве со стороны Аллена; режиссер назвал обвинения ложными. В 1997 году Сун-и Превен и Вуди Аллен поженились. В дальнейшем они также удочерили двух девочек.

[ + – ] Вуди Аллен и Сун-и Превен

Сейчас фильмы Аллена отказываются транслировать стриминговые сервисы, его автобиограию отказываются печатать издательства, а Кейт Уинслет призналась, что сожалеет о том, что снималась в его фильмах.