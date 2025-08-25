"Хвалил российское кино": режиссер Вуди Аллен попал в базу "Миротворца" (фото)

Оскароносный голливудский режиссер Вуди Аллен оказался на украинском сайте "Миротворец" за публичную поддержку российской агрессии в Украине.

Related video

Режиссеру вменяют сознательное участие в российском пропагандистском мероприятии во время войны и убийств украинских граждан. Об этом говорится в карточке Аллена в базе сайта "Миротворец".

"Оскароносный режиссер принял участие в Московском кинофестивале. Аллен похвалил российское кино, допустил поездку в РФ и даже заявил, что мог бы снять фильм о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге", — утверждают авторы ресурса.

Вуди Аллен допустил поездку в Россию

Модератором мероприятия был российский режиссер Федор Бондарчук, известный поддержкой властей РФ и войны в Украине.

"Международная неделя кино призвана показать, что несмотря на санкции Россия якобы остается активным участником культурной жизни мира. Кроме Аллена, гостями были сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос", — сказано на сайте.

Национальный театр имени Марии Заньковецкой во Львове тем временем отменил показ мюзикла Вуди Аллена "Пули над Бродвеем" 28 и 29 августа. Вместо него покажут спектакль "Червона рута".

Актеры осудили участие режиссера в Московской международной неделе кино и решили не ставить мюзикл, пока не получат комментарий правообладателя.

Скандал с Вуди Алленом: что произошло

Вуди Аллен выступил онлайн на российском мероприятии "Легенды мирового кинематографа" 24 августа. Он допустил возможность снять в России кино в будущем и хвалил московский кинематограф.

МИД Украины возмущалось поступком знаменитости и заявило, что режиссер "сознательно закрывает глаза на зверства РФ в Украине". Министерство назвало действия американского режиссера "позором и оскорблением" памяти украинских деятелей искусств, пострадавших от российской агрессии.

"Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды", — заявили в МИД.

Напомним, на сайт "Миротворец" попали блогеры Влада Роговенко, Настя Умка и Александр Волошин. Их внесли на сайт за призывы остановить войну любым способом.

Также на "Миротворце" можно увидеть и нардепа Марьяну Безуглую за то, что она якобы "работает не в пользу Украины".