"Проводила информационно-психологические спецоперации против ВСУ": Безуглую внесли в "Миротворец"

Депутат сообщила, что у нее появился аккаунт на сайте "Миротворец", и что пришли новые времена, когда нельзя никого критиковать.

Related video

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, член фракции "Слуга народа" своей критикой высшего военного командования Украины и в целом ВСУ довела ситуацию до того, что ее внесли в базу "Миротворца", как ту, которая работает не в пользу Украины. Об этом говорится на сайте "Миротворец", где появилась страница депутата.

Депутата обвинили в дискредитации ВСУ.

"Осознанные общественные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию Вооруженных Сил Украины. Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Осознанные действия, направленные на раскол гражданского общества в Украине. Сознательное распространение информации, содержащей Государственную тайну и используемую фашистской Россией для достижения стратегических целей при планировании и ведении боевых действий против Украины и для проведения информационно-психологических спецопераций", — пояснили решение в "Миротворце".

К словесным обвинениям Безуглой добавили визуальные свидетельства ее "вины" — все сообщения в ее соцсетях с критикой военного командования Украины, подразделений ВСУ, руководства бригад и тому подобное.

Сама Безуглая на свое появление в "Миротворце" отреагировала комментарием под своим сообщением о том, что ее лишили должности в комитете по нацбезопасности и обороне.

"Получила аккаунт в базе "Миротворец" за "дискредитацию ВСУ" (генералов) на фоне растущей поддержки среди боевых подразделений. В один день Комитет нацбезопасности прекратил существовать как уполномоченный на контроль и защиту граждан орган. Сегодня то же произошло с "Миротворцем". Новые времена", — написала она

Что такого наговорила Безуглая, чтобы попасть в "Миротворец"

Самым первым объектом критики Безуглой стал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Депутат обвинила его в отсутствии плана на ведение войны в Украине на 2024 год и стала требовать его отставки.

После того, как она "выжила" Залужного с должности, переключилась на нового главу ВСУ — Александра Сырского, назвав его работу "пафосом совка и обесцениванием человеческой жизни". Также она "прописочила" всех генералов при Сырском.

Через несколько дней после этого Безуглая снова вспомнила "незлым тихим словом" Генштаб ВСУ. На этот раз она обвинила высшее военное руководство Украины в репрессиях против "неугодных".

Далее народная избранница "закипела" и взялась за министра обороны Рустема Умерова и обвинила его в непланировании ресурсов и пожелала, чтобы провели аудит "бюрократического ада в Минобороны и ВСУ", отменили устаревшие приказы, уменьшили документооборот и ввели оборонное планирование.

Впоследствии депутат "насыпала" Национальному университету обороны, обвинив заведение в том, что здесь учат ради "корочки" и здесь процветает взяточничество. И снова досталось Умерову, который пришел в учебное заведение поздравить выпускников.

Затем снова "не дождавшись изменений и кислорода" в армии Безуглая "разобрала на молекулы" Сырского . Она обвинила главнокомандующего в том, что он прикрывается предыдущим военным руководством в своих нынешних ошибках, хотя занимал должность в ВСУ с 2019 года, и все это "лежит на его совести". А потом написала заявление на Сырского в ГБР и обвинила его, что он запретил военным пускать ее на передовую.