Безуглая раскритиковала Сырского и заявила, что написала на него заявление в ГБР (скриншоты)

Депутат пожаловалась, что главком распорядился не пускать ее в воинские подразделения ВСУ, которые находятся на передовой, что нарушает статью УКУ о депутатской деятельности.

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Народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая написала заявление в Государственное бюро расследований на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании ее депутатской работе. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

"Подаю заявление в Государственное бюро расследований о нарушении главнокомандующим ВСУ Александром Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины.

Далее депутат процитировала отрывок из статьи УКУ, по которой, по ее мнению, должен ответить Сырский.

"Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок", — написала Безуглая.

Сам главком пока заявление на себя в ГБР от депутата Безуглой никак не прокомментировал.

Ранее депутат с критикой насела на главкома Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, что они создают "новые бригады-зомби" вместо того, чтобы доукомплектовать и обучить старые.

Также до этого Безуглая "разобрала на молекулы" Сырского и обвинила, что он перебрасывает свои ошибки на предыдущее командование. Она в очередной раз заявила, что в армии нужны изменения и "кислород", во что она "целых три месяца старалась и верила".

Ранее руководитель штаба бригады "Азов" Нацгвардии Богдан Кротевич подал заявление в ГБР и призвал провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. По мнению Кротевича генерал превысил служебные полномочия и проявил некомпетентность в командовании войсками, что повлекло большие потери в Украине.