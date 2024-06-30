Безугла розкритикувала Сирського і заявила, що написала на нього заяву в ДБР (скріншоти)

Депутатка поскаржилася, що головком розпорядився не пускати її до військових підрозділів ЗСУ, які перебувають на передовій, що порушує статтю ККУ про депутатську діяльність.

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Народна депутатка України, членкиня фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла написала заяву до Державного бюро розслідувань на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила його у перешкоджанні її депутатській роботі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбук.

"Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України.

Далі депутатка зацитувала уривок зі статті ККУ, за якою, на її думку, має відповісти Сирський.

"Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк", — написала Безугла.

Сам головком поки що заяву на себе до ДБР від депутатки Безуглої ніяк не прокоментував.

Раніше депутатка з критикою напосіла на головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова, що вони створюють "нові бригади-зомбі" замість того, щоб доукомплектувати і навчити старі.

Також до цього Безугла "розібрала на молекули" Сирського і звинуватила, що він перекидає свої помилки на попереднє командування. Вона вкотре заявила, що в армії потрібні зміни і "кисень", в що вона "цілих три місяці старалась і вірила".

Раніше керівник штабу бригади "Азов" Нацгвардії Богдан Кротевич подав заяву до ДБР та закликав провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. На думку Кротевича генерал перевищив службові повноваження та проявив некомпетентність в командуванні військами, що спричинило великі втрати в Україні.