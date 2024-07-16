"Проводила інформаційно-психологічні спецоперації проти ЗСУ": Безуглу внесли до "Миротворця"

Депутатка повідомила, що в неї з'явився акаунт на сайті "Миротворець", і що прийшли нові часи, коли не можна нікого критикувати.

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Народна депутатка України Мар’яна Безугла, членкиня фракції "Слуга народу" своєю критикою вищого військового командування України та загалом ЗСУ довела ситуацію до того, що її внесли в базу "Миротворця", як ту, яка працює не на користь України. Про це йдеться на сайті "Миротворець", де з'явилася сторінка депутатки.

Депутатку звинуватили у дискредитації ЗСУ.

"Усвідомлені громадські дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України. Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Усвідомлені дії, які спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні. Свідоме розповсюдження інформації, що містить Державну таємницю та використовувану фашистською Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій", — пояснили рішення в "Миротворці".

До словесних обвинувачень Безуглої додали візуальні свідчення її "вини" — усі дописи в її соцмережах з критикою військового командування України, підрозділів ЗСУ, керівництва бригад тощо.

Сама Безугла на свою появу в "Миротворці" відреагувала коментарем під своїм дописом про те, що її позбавили посади у комітеті з нацбезпеки й оборони.

"Отримала акаунт в базі "Миротворець" за "дискредитацію ЗСУ" (генералів) на фоні зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день Комітет нацбезпеки припинив існувати як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні те ж сталося з "Миротворцем". Нові часи", — написала вона.

Що такого наговорила Безугла, щоб потрапити до "Миротворця"

Найпершим об'єктом критики Безуглої став ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Депутатка звинуватила його у відсутності плану на ведення війни в Україні на 2024 рік і стала вимагати його відставки.

Після того, як вона "вижила" Залужного з посади, переключилася на нового очільника ЗСУ — Олександра Сирського, назвавши його роботу "пафосом совка і знеціненням людського життя". Також вона "пропісочила" усіх генералів при Сирському.

За кілька днів після цього Безугла знову згадала "незлим тихим словом" Генштаб ЗСУ. Цього разу вона звинуватила вище військове керівництво України у репресіях проти "неугодних".

Далі народна обраниця "закипіла" і взялася за міністра оборони Рустема Умєрова і звинуватила його у неплануванні ресурсів і забажала, щоб провели аудит "бюрократичного пекла в Міноборони та ЗСУ", скасували застарілі накази, зменшили документообіг та запровадили оборонне планування.

Згодом депутатка "насипала" Національному університету оборони, звинувативши заклад у тому, що тут навчають задля "корочки" і тут процвітає хабарництво. І знову дісталося Умєрову, який завітав в навчальний заклад привітати випускників.

Потім знову "не дочекавшись змін і кисню" в армії Безугла "розібрала на молекули" Сирського. Вона звинуватила головнокомандувача у тому, що він прикривається попереднім військовим керівництвом у своїх нинішніх помилках, хоча обіймав посаду в ЗСУ від 2019 року, і все це "лежить на його совісті". А потім написала заяву на Сирського до ДБР і звинуватила його, що він заборонив військовим пускати її на передову.