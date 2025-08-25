"Хвалив російське кіно": режисер Вуді Аллен потрапив до бази "Миротворця" (фото)

Оскароносний голлівудський режисер Вуді Аллен опинився на українському сайті "Миротворець" за публічну підтримку російської агресії в Україні.

Режисерові закидають свідому участь у російському пропагандистському заході під час війни та вбивств українських громадян. Про це йдеться в картці Аллена в базі сайту "Миротворець".

"Оскароносний режисер взяв участь у Московському кінофестивалі. Аллен похвалив російське кіно, допустив поїздку в РФ і навіть заявив, що міг би зняти фільм про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі", — стверджують автори ресурсу.

Вуді Аллен допустив поїздку в Росію

Модератором заходу був російський режисер Федір Бондарчук, відомий підтримкою влади РФ і війни в Україні.

"Міжнародний тиждень кіно покликаний показати, що незважаючи на санкції Росія нібито залишається активним учасником культурного життя світу. Крім Аллена, гостями були сербський режисер Емір Кустуріца та американський актор Марк Дакаскос", — сказано на сайті.

Національний театр імені Марії Заньковецької у Львові тим часом скасував показ мюзиклу Вуді Аллена "Кулі над Бродвеєм" 28 і 29 серпня. Замість нього покажуть виставу "Червона рута".

Актори засудили участь режисера в Московському міжнародному тижні кіно і вирішили не ставити мюзикл, поки не отримають коментар правовласника.

Скандал із Вуді Алленом: що сталося

Вуді Аллен виступив онлайн на російському заході "Легенди світового кінематографа" 24 серпня. Він допустив можливість зняти в Росії кіно в майбутньому і хвалив московський кінематограф.

МЗС України обурювалося вчинком знаменитості і заявило, що режисер "свідомо закриває очі на звірства РФ в Україні". Міністерство назвало дії американського режисера "ганьбою і образою" пам'яті українських діячів мистецтв, які постраждали від російської агресії.

"Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів або служити інструментом пропаганди", — заявили в МЗС.

Нагадаємо, на сайт "Миротворець" потрапили блогери Влада Роговенко, Настя Умка та Олександр Волошин. Їх внесли на сайт за заклики зупинити війну будь-яким способом.

Також на "Миротворці" можна побачити і нардепку Мар'яну Безуглу за те, що вона нібито "працює не на користь України".