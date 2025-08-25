У Львові відмовилися від показу мюзиклу за мотивами фільму Вуді Аллена після його виступу в Москві

Львівський театр імені Марії Заньковецької замінив виставу "Кулі над Бродвеєм" за мотивами однойменного фільму американського режисера Вуді Аллена на "Червону руту", а перший показ і зовсім скасував.

Мюзикл, який мав відбутися в театрі 28 і 29 серпня, прибрали з програми у зв'язку зі скандалом навколо Вуді Аллена, повідомляють на сторінці театру у Facebook. Замість нього 29 серпня буде показано мюзикл "Червона рута".

Квитки залишаються дійсними, і глядачам не потрібно їх міняти або повертати.

Замість мюзиклу "Кулі над Бродвеєм" глядачам покажуть "Червону руту" Фото: Facebook

Актори та адміністрація театру заявила, що засуджує участь американського режисера Вуді Аллена в московському міжнародному тижні кіно.

"Мюзикл "Кулі над Бродвеєм" створений на основі сценарію його однойменного фільму, проте є не повністю оригінальним твором, а адаптацією для сцени Бродвею, здійсненою групою авторів і постановників. Однак ми прийняли рішення поки що не виконувати мюзикл, не отримавши коментаря від правовласників", — ідеться в публікації театру.

Театр пояснив свою позицію із заміною вистави Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 серпня Вуді Аллен виступив онлайн на російському заході, де не відкинув можливість майбутньої співпраці з Росією. У МЗС України обурилися вчинком знаменитості.

"Беручи участь у фестивалі, який об'єднує прихильників і рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", — заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Вуді Аллен і скандали

Ім'я режисера багато років супроводжують скандали. Ще 2014 року прийомна дочка Вуді Аллена Ділан Ферроу стверджувала, що режисер її зґвалтував, коли їй було 8 років. Сам Аллен називав ці звинувачення необґрунтованими. Він донині продовжує їх заперечувати.

Після відкритого зізнання Ділан і наданих нею доказів, у режисера почалися проблеми. Його фільм "Дощовий день у Нью-Йорку" не хотіли показувати на жодній платформі в США. Amazon відмовилися від прав на картину, а інший дистриб'ютор так і не знайшовся. А автобіографію не хотіло друкувати жодне з великих видавництв. Зрештою її надрукували в Hachette Book Group.

Син зірки, Ронан Ферроу, теж не спілкується з батьком. Їхні стосунки остаточно зіпсувалися, коли Ділан звинуватила Вуді в сексуальному насильстві. Після публікації автобіографії режисера Ронан, лауреат Пулітцерівської премії, розірвав стосунки з видавництвом, яке надрукувало книгу.

У 1992 році Вуді Аллен розійшовся з актрисою Міа Ферроу, з якою вони були разом 12 років. Процес супроводжувався гучними скандалами, в результаті яких Аллен був позбавлений можливості бачитися з прийомними дітьми, а зустрічі з рідним сином Ронаном були сильно обмежені.

Причиною розриву з Ферроу став роман Аллена з 22-річною Сун-Йі Превен — ще однією прийомною дочкою актриси. У 1997 році Сун-Йі та Аллен одружилися. Надалі вони удочерили двох дівчаток.

Нагадаємо, Алек Болдвін посварив свою домробітницю під час чату з Вуді Алленом і зганьбився.