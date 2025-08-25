Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Культура

У Львові відмовилися від показу мюзиклу за мотивами фільму Вуді Аллена після його виступу в Москві

Театр ім. Марії Заньковецької скасував мюзикл за мотивами фільму Вуді Аллена
У театрі ім. Марії Заньковецької засудили вчинок Вуді Аллена. Марії Заньковецької засудили вчинок Вуді Аллена

Львівський театр імені Марії Заньковецької замінив виставу "Кулі над Бродвеєм" за мотивами однойменного фільму американського режисера Вуді Аллена на "Червону руту", а перший показ і зовсім скасував.

Related video

Мюзикл, який мав відбутися в театрі 28 і 29 серпня, прибрали з програми у зв'язку зі скандалом навколо Вуді Аллена, повідомляють на сторінці театру у Facebook. Замість нього 29 серпня буде показано мюзикл "Червона рута".

Квитки залишаються дійсними, і глядачам не потрібно їх міняти або повертати.

Мюзикл Червона рута пройде у Львові 29 серпня
Замість мюзиклу "Кулі над Бродвеєм" глядачам покажуть "Червону руту"
Фото: Facebook

Актори та адміністрація театру заявила, що засуджує участь американського режисера Вуді Аллена в московському міжнародному тижні кіно.

"Мюзикл "Кулі над Бродвеєм" створений на основі сценарію його однойменного фільму, проте є не повністю оригінальним твором, а адаптацією для сцени Бродвею, здійсненою групою авторів і постановників. Однак ми прийняли рішення поки що не виконувати мюзикл, не отримавши коментаря від правовласників", — ідеться в публікації театру.

Мюзикл Вуді Аллена скасували в театрі Марії Заньковецької
Театр пояснив свою позицію із заміною вистави
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 серпня Вуді Аллен виступив онлайн на російському заході, де не відкинув можливість майбутньої співпраці з Росією. У МЗС України обурилися вчинком знаменитості.

"Беручи участь у фестивалі, який об'єднує прихильників і рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", — заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Вуді Аллен і скандали

Ім'я режисера багато років супроводжують скандали. Ще 2014 року прийомна дочка Вуді Аллена Ділан Ферроу стверджувала, що режисер її зґвалтував, коли їй було 8 років. Сам Аллен називав ці звинувачення необґрунтованими. Він донині продовжує їх заперечувати.

Після відкритого зізнання Ділан і наданих нею доказів, у режисера почалися проблеми. Його фільм "Дощовий день у Нью-Йорку" не хотіли показувати на жодній платформі в США. Amazon відмовилися від прав на картину, а інший дистриб'ютор так і не знайшовся. А автобіографію не хотіло друкувати жодне з великих видавництв. Зрештою її надрукували в Hachette Book Group.

Син зірки, Ронан Ферроу, теж не спілкується з батьком. Їхні стосунки остаточно зіпсувалися, коли Ділан звинуватила Вуді в сексуальному насильстві. Після публікації автобіографії режисера Ронан, лауреат Пулітцерівської премії, розірвав стосунки з видавництвом, яке надрукувало книгу.

У 1992 році Вуді Аллен розійшовся з актрисою Міа Ферроу, з якою вони були разом 12 років. Процес супроводжувався гучними скандалами, в результаті яких Аллен був позбавлений можливості бачитися з прийомними дітьми, а зустрічі з рідним сином Ронаном були сильно обмежені.

Причиною розриву з Ферроу став роман Аллена з 22-річною Сун-Йі Превен — ще однією прийомною дочкою актриси. У 1997 році Сун-Йі та Аллен одружилися. Надалі вони удочерили двох дівчаток.

Нагадаємо, Алек Болдвін посварив свою домробітницю під час чату з Вуді Алленом і зганьбився.