Во Львове отказались от показа мюзикла по мотивам фильма Вуди Аллена после его выступления в Москве

Львовский театр имени Марии Заньковецкой заменил спектакль "Пули над Бродвеем" по мотивам одноименного фильма американского режиссера Вуди Аллена "Червоной рутой", а первій показ и вовсе отменил.

Мюзикл, который должен был пройти в театре 28 и 29 августа, убрали из программы в связи со скандалом вокруг Вуди Аллена, сообщается на странице театра в Facebook. Всесто него 29 августа буде показан мюзикл "Червона рута".

Билеты остаются действительными, и зрителям не нужно их менять или возвращать.

Вместо мюзикла "Пули над Бродвеем" зрителям покажут "Червону руту" Фото: Facebook

Актеры и администрация театра заявила, что осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в московской международной неделе кино.

"Мюзикл "Пули над Бродвеем" создан на основе сценария его одноименного фильма, однако не полностью оригинальным произведением, а адаптацией для сцены Бродвея, осуществленной группой авторов и постановщиков. Однако мы приняли решение пока не исполнять мюзикл, не получив комментария от правообладателей", – говорится в публикации театра.

Театр объяснил свою позицию с заменой представления Фото: Скриншот

Напомним, 24 августа Вуди Аллен выступил онлайн на российском мероприятии, где не исключил возможность будущего сотрудничества с Россией. В МИД Украины возмутились поступком знаменитости.

"Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Вуди Аллен и скандалы

Имя режиссера много лет сопровождают скандалы. Еще в 2014 году приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу утверждала, что режиссер ее изнасиловал, когда ей было 8 лет. Сам Аллен называл эти обвинения необоснованными. Он по сей день продолжает их отрицать.

После откроенного признания Дилан и предоставленных ею доказательств, у режиссера начались проблемы. Его фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" не хотели показывать ни на одной платформе в США. Amazon отказались от прав на картину, а другой дистрибьютор так и не нашелся. А автобиографию не хотело печатать ни одно из крупных издательств. В конце концов ее напечатали в Hachette Book Group.

Сын звезды, Ронан Фэрроу, тоже не общается с отцом. Их отношения окончательно испортились, когда Дилан обвинила Вуди в сексуальном насилии. После публикации автобиографии режиссера Ронан, лауреат Пулитцеровской премии, разорвал отношения с издательством. напечатавшим книгу.

В 1992 году Вуди Аллен разошелся с актрисой Миа Фэрроу, с которой они были вместе 12 лет. Процесс сопровождался громкими скандалами, в результате которых Аллен был лишен возможности видеться с приемными детьми, а встречи c родным сыном Ронаном были сильно ограничены.

Причиной разрыва с Фэрроу стал роман Аллена с 22-летней Сун-Йи Превен — еще одной приемной дочерью актрисы. В 1997 году Сун-Йи и Аллен поженились. В дальнейшем они удочерили двух девочек.

Напомним, Алек Болдуин поссорил свою домработницу во время чата с Вуди Алленом и опозорился.