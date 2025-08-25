Вуді Аллен виправдався за виступ у Москві: що відповів на звинувачення України

Міністерство закордонних справ України засудило появу американського режисера на Московському міжнародному тижні кіно. Сам Вуді Аллен заявив, що вважає війну Росії проти України жахливою, але не погоджується із закликами обмежувати мистецький діалог.

Як повідомляє The Guardian, американський режисер Вуді Аллен відреагував на критику з боку Міністерства закордонних справ України щодо його участі в Московському міжнародному тижні кіно. У відомстві наголосили, що присутність митця є "ганьбою та образою для жертв серед українських акторів і кінематографістів", які постраждали від дій російських військових.

У МЗС України заявили, що Аллен, погодившись долучитися до заходу, "вирішує заплющити очі на злочини Росії проти України, які тривають уже 11 років". У зверненні також підкреслюється, що культура не повинна бути інструментом пропаганди.

У коментарі для The Guardian режисер наголосив, що його позиція щодо війни однозначна.

"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов — це коли-небудь хороший спосіб допомогти", – сказав Вуді Аллен.

Він приєднався до сесії кінотижня онлайн. Захід модерував російський режисер Федір Бондарчук, який відомий як давній соратник Володимира Путіна та автор таких стрічок, як "Сталінград" і "Тяжіння".

Російські медіа повідомили, що Аллен не планує знімати фільми у РФ, однак має "лише добрі почуття" до Москви та Санкт-Петербурга. Він також підкреслив, що захоплюється російським кінематографом, особливо класичною екранізацією роману "Війна і мир" у постановці Сергія Бондарчука, яка отримала "Оскар" у 1969 році.

Останні роботи Аллена знімалися за підтримки європейських продюсерів. У 2020 році він представив "Фестиваль Ріфкіна" в Іспанії, а у 2023-му — "Переворот у Франції". Це сталося після розірвання контракту з Amazon у 2019 році та врегулювання судового спору, пов’язаного зі скасуванням співпраці на тлі давніх звинувачень у сексуальному насильстві, які режисер категорично заперечує.

У 2024 році Вуді Аллен припустив, що може завершити кар’єру, пояснивши: "Уся романтика кіновиробництва зникла".

Скандал із Вуді Алленом: що сталося

Як повідомляв Фокус, оскароносний голлівудський режисер Вуді Аллен опинився на українському сайті "Миротворець" за публічну підтримку російської агресії в Україні.

Фокус також писав, що у Львові відмовилися від показу мюзиклу за мотивами фільму Вуді Аллена після його виступу в Москві.