Известный режиссер получил подозрение в домогательствах к студенткам: что известно (фото)

Бывшему директору "Молодого театра", которого обвиняют в домогательствах, объявили подозрение. Ему грозит 10 лет за решеткой. По данным СМИ, речь идет об Андрее Белоусе.

Бывшему руководителю театрального заведения вручили подозрение по частям 2 и 3 ст. 152, а также по частям 1 и 2 ст. 153 УКУ. Досудебное расследование установило, что подозреваемый, используя свой авторитет в театральной среде и служебное положение, систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия и совершал в отношении них насилие. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора 21 октября.

Национальная полиция Украины подтвердила вручение подозрения и проведение обысков.

"Полицейские объявили бывшему руководителю столичного театра о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток. Мужчина, который долгое время занимал руководящую должность в одном из столичных театров и был заведующим кафедрой в университете, по меньшей мере с 2017 года использовал свое служебное положение для склонения студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия", — отметили правоохранители.

В частности, насилие было совершено и в отношении несовершеннолетнего лица. Режиссеру вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным следователей, в период с 2018 по 2023 годы в служебных помещениях театра он совершал насильственные действия в отношении пяти девушек. Двое из жертв на момент преступлений были несовершеннолетними.

Тех, кто не соглашался, подозреваемый запугивал и публично унижал во время занятий.

Скандал с Белоусом

Фокус писал ранее о скандале с Андреем Белоусом, о котором стало известно в начале 2025 года. История началась с того, что анонимная студентка обвинила в домогательствах режиссера, который также является преподавателем в университете им. После этого она открыла свое имя и заявила, что от его действий пострадали и другие студентки, которым Белоус писал непристойности в личных чатах. Далее заговорили актрисы "Молодого театра": они рассказали, что десятки женщин страдают от домогательств со стороны руководителя.

