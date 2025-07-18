"Изнасилование на сцене": известный актер раскрыл новые детали скандала вокруг режиссера Белоуса

Украинский актер Роман Ясиновский отреагировал на скандал с домогательствами со стороны бывшего руководителя "Молодого театра" Андрея Белоуса. Оказалось, что режиссер ставил спектакль, просмотр которого Ясиновский называет "отравлением", а работу актеров — "изнасилованием".

Related video

О домогательствах Белоуса слухи ходили еще более 20 лет назад. Только в 2025 году скандал приобрел такие масштабы, что режиссер покинул "Молодой театр", а актеры начали прямо говорить о проблеме. В частности, Роман Ясиновский в интервью Алине Доротюк рассказал, как ходил на спектакль Белоуса.

Роман Ясиновский рассказал об опыте просмотра спектакля "Молодого театра"

"О Белоусе ходили слухи. Ходили в мои времена. Я учился с 2003 по 2007. Ходили разные слухи. Но тогда он был молодой. И были девушки, которые были готовы на это, грубо говоря. Да, он заставлял. Но и были девушки, которые говорили "окей". Я не хочу забрасывать камнями его. Пусть это решает суд. Но это нужно делать. Это нельзя бросать. Ни в коем случае. Чтобы это было наукой для других, что так делать нельзя вообще. Преподаватель это очень сложная профессия. Бывает такое, что студентки в тебя влюбляются. Бывает такое, но надо соблюдать субординацию и не пользоваться тем, что ты преподаватель", — отметил актер сериала "Поймать Кайдаша".

Сам Ясиновский вскоре будет преподавать в университете Карпенко-Карого. В частности, он вспомнил, как в прошлом году ходил на спектакль "Молодого театра".

"Для меня самый большой и самый страшный зашквар произошел в прошлом году... Пошел на спектакль в "Молодой театр". Это "Кролик Роджер", кажется был спектакль (вероятно, речь о спектакле "Кролик Харви", — Ред.). И мы еле досидели. И для меня это спектакль вредитель. Это настолько вульгарно. Я реально отравился спектаклем. Ощущение, будто я реально отравился. Для меня это уничтожение вообще культуры искусства. Настолько низко. Я не против показывать половой акт, если это в контексте... И я вижу, что им (актерам, — Ред.) это не нравится. Самое страшное. Они не понимают, зачем они это делают. Это изнасилование на сцене. Это очень страшно", — сказал Ясиновский.

Скандал с Белоусом

Фокус писал о скандале с Андреем Белоусом, о котором стало известно в начале 2025 года. История началась с того, что анонимная студентка обвинила в домогательствах режиссера, который также является преподавателем в университете им. После этого она открыла свое имя и заявила, что от его действий пострадали и другие студентки, которым Белоус писал непристойности в личных чатах. Далее заговорили актрисы "Молодого театра": они рассказали, что десятки женщин страдают от домогательств со стороны руководителя.

Андрей Белоус Фото: Молодой театр

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Телеведущая Маша Ефросинина опубликовала скриншоты переписки Белоуса с актрисами, которые обвиняют его в домогательствах.

Режиссер, которого обвиняют в домогательствах к студенткам, покинул занимаемую должность в мае.

Кроме того, правоохранители открыли производство в отношении действий Андрея Белоуса.