"Зґвалтування на сцені": відомий актор розкрив нові деталі скандалу навколо режисера Білоуса

Український актор Роман Ясіновський відреагував на скандал з домаганнями зі сторони колишнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса. Виявилося, що режисер ставив виставу, перегляд якої Ясіновський називає "отруєнням", а роботу акторів — "зґвалтуванням".

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Про домагання Білоуса чутки ходили ще понад 20 років тому. Лише у 2025 році скандал набув таких масштабів, що режисер покинув "Молодий театр", а актори почали прямо говорити про проблему. Зокрема, Роман Ясіновський в інтервʼю Аліні Доротюк розповів, як ходив на виставу Білоуса.

Роман Ясіновський розповів про досвід перегляду вистави "Молодого театру"

"Про Білоуса ходили чутки. Ходили в мої часи. Я вчився з 2003 по 2007. Ходили різні чутки. Але тоді він був молодий. І були дівчата, які були готові на це, грубо кажучи. Так, він змушував. Але й були дівчата, які казали "окей". Я не хочу закидувати камінням його. Хай це вирішує суд. Але це потрібно робити. Це не можна кидати. Ні в якому разі. Щоб це було наукою для інших, що так робити не можна взагалі. Викладач це дуже складна професія. Буває таке, що студентки в тебе закохуються. Буває таке, але треба дотримуватимя субординації і не користуватися тим, що ти викладач", — наголосив актор серіалу "Спіймати Кайдаша".

Сам Ясіновський незабаром буде викладати в університеті Карпенка-Карого. Зокрема, він пригадав, як минулого року ходив на виставу "Молодого театру".

"Для мене найбільший і найстрашніший зашквар стався минулого року… Пішов на виставу в "Молодий театр". Це "Кролик Роджер", здається була вистава (ймовірно, мова про виставу "Кролик Гарві", — Ред.). І ми ледве досиділи. І для мене це вистава шкідник. Це настільки вульгарно. Я реально траванувся виставою. Відчуття, ніби я реально отруївся. Для мене це знищення взагалі культури мистецтва. Настільки низько. Я не проти показувати статевий акт, якщо це в контексті… І я бачу, що їм (акторам, — Ред.) це не подобається. Найстрашніше. Вони не розуміють, навіщо вони це роблять. Це зґвалтування на сцені. Це дуже страшно", — сказав Ясиновський.

Скандал з Білоусом

Фокус писав про скандал з Андрієм Білоусом, про який стало відомо на початку 2025 року. Історія почалась з того, що анонімна студентка звинуватила у домаганнях режисера, який також є викладачем в університеті ім. Карпенка-Карого. Після цього вона відкрила своє ім'я і заявила, що від його дій постраждали й інші студентки, яким Білоус писав непристойності в особистих чатах. Далі заговорили акторки "Молодого театру": вони розповіли, що десятки жінок потерпають від домагань зі сторони керівника.

Андрій Білоус Фото: Молодий театр

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала скріншоти листування Білоуса з акторками, які звинувачують його в домаганнях.

Режисер, якого звинувачують у домаганні до студенток, залишив займану посаду у травні.

Крім того, правоохоронці відкрили провадження щодо дій Андрія Білоуса.