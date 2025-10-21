Відомий режисер отримав підозру в домаганнях до студенток: що відомо (фото)

Колишньому директору "Молодого театру", якого звинувачують у домаганнях, оголосили підозру. Йому загрожує 10 років за ґратами. За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Білоуса.

Колишньому керівнику театрального закладу вручили підозру за частинами 2 та 3 ст. 152, а також за частинами 1 та 2 ст. 153 ККУ. Досудове розслідування встановило, що підозрюваний, використовуючи свій авторитет в театральному середовищі та службове становище, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їхньої добровільної згоди та вчиняв щодо них насильство. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора 21 жовтня.

Національна поліція України підтвердила вручення підозри та проведення обшуків.

"Поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. Чоловік, який тривалий час обіймав керівну посаду в одному зі столичних театрів та був завідувачем кафедри в університеті, щонайменше з 2017 року використовував своє службове становище для схиляння студенток до вступу з ним у статеві відносини без їхньої добровільної згоди", — зазначили правоохоронці.

Зокрема, насильство було вчинено і щодо неповнолітньої особи. Режисеру вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними слідчих, у період з 2018 по 2023 роки в службових приміщеннях театру він вчиняв насильницькі дії щодо п’яти дівчат. Двоє з жертв на момент злочинів були неповнолітніми.

Тих, кто не погоджувався, підозрюваний залякував та публічно принижував під час занять.

Скандал з Білоусом

Фокус писав раніше про скандал з Андрієм Білоусом, про який стало відомо на початку 2025 року. Історія почалась з того, що анонімна студентка звинуватила у домаганнях режисера, який також є викладачем в університеті ім. Карпенка-Карого. Після цього вона відкрила своє ім'я і заявила, що від його дій постраждали й інші студентки, яким Білоус писав непристойності в особистих чатах. Далі заговорили акторки "Молодого театру": вони розповіли, що десятки жінок потерпають від домагань зі сторони керівника.

