Працював із Зеленським: у Москві вбили російського режисера Сергія Політика (фото)
56-річний митець, який раніше співпрацював з Володимиром Зеленським, помер від смертельного ножового поранення, отриманого під час конфлікту біля його будинку. Конфлікт виник через "боротьбу" з наркодилерами біля під'їзду.
Слідчі органи порушили кримінальну справу за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. За попередніми даними, інцидент кваліфікується як побутовий конфлікт, пише Telegram-канал Mash.
Як повідомляють російські медіа з посиланням на близьких загиблого, причиною сварки стала тривала "боротьба" Сергія Політика за безпеку свого під'їзду. За його словами, там регулярно збиралися особи, пов'язані з розповсюдженням наркотиків.
Зробив зауваження
За словами родичів, Сергій зіткнувся з парою торговців забороненими речовинами біля входу і зробив їм зауваження.
"Це була його принципова позиція — він не хотів терпіти безлад у своєму домі", — розповіли родичі загиблого.
Свідки кажуть, що словесна перепалка швидко переросла в бійку. Чоловік, якому зробили зауваження, наніс режисерові щонайменше одне колото-різане поранення в грудну клітку та втік.
"Наскільки ми знаємо, конфлікт був записаний. Після обміну репліками чоловік, несподівано повернувшись, вдарив Сергія ножем у груди. Його доставили в лікарню, але травми виявилися несумісними з життям", — додало джерело.
Підозрюваний у вбивстві
Підозрюваний у вбивстві — начебто іноземний громадянин 1992 року народження, якого російські ЗМІ ідентифікували як 33-річного Армена Саркісяна.
Сергій Політик був відомим кінематографістом, працював над близько чотирма десятками проєктів. В його фільмографії є помітний український слід та співпраця з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським.
Зокрема, Сергій Політик виступив оператором-постановником популярного комедійного фільму "Новорічні свати" (2010), де Зеленський був продюсером та сценаристом. Також в Україні він працював над серіалом "Домогосподар".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Колишньому директору "Молодого театру", якого звинувачують у домаганнях, оголосили підозру. Йому загрожує 10 років за ґратами. За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Білоуса.
- Міністерство закордонних справ України засудило появу американського режисера на Московському міжнародному тижні кіно.
Український режисер та колишній художній керівник Театру на лівому березі Дніпра Стас Жирков, який виїхав з України на початку повномасштабної війни, розповів, як йому це вдалося зробити. За словами митця, він отримав дозвіл на виїзд від Міністерства культури.