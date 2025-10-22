Працював із Зеленським: у Москві вбили російського режисера Сергія Політика (фото)

56-річний митець, який раніше співпрацював з Володимиром Зеленським, помер від смертельного ножового поранення, отриманого під час конфлікту біля його будинку. Конфлікт виник через "боротьбу" з наркодилерами біля під'їзду.

Слідчі органи порушили кримінальну справу за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. За попередніми даними, інцидент кваліфікується як побутовий конфлікт, пише Telegram-канал Mash.

Як повідомляють російські медіа з посиланням на близьких загиблого, причиною сварки стала тривала "боротьба" Сергія Політика за безпеку свого під'їзду. За його словами, там регулярно збиралися особи, пов'язані з розповсюдженням наркотиків.

Зробив зауваження

За словами родичів, Сергій зіткнувся з парою торговців забороненими речовинами біля входу і зробив їм зауваження.

"Це була його принципова позиція — він не хотів терпіти безлад у своєму домі", — розповіли родичі загиблого.

Відео дня

Свідки кажуть, що словесна перепалка швидко переросла в бійку. Чоловік, якому зробили зауваження, наніс режисерові щонайменше одне колото-різане поранення в грудну клітку та втік.

Сергій Політик вбили біля дому Фото: Facebook

"Наскільки ми знаємо, конфлікт був записаний. Після обміну репліками чоловік, несподівано повернувшись, вдарив Сергія ножем у груди. Його доставили в лікарню, але травми виявилися несумісними з життям", — додало джерело.

Підозрюваний у вбивстві

Підозрюваний у вбивстві — начебто іноземний громадянин 1992 року народження, якого російські ЗМІ ідентифікували як 33-річного Армена Саркісяна.

Сергій Політик був відомим кінематографістом, працював над близько чотирма десятками проєктів. В його фільмографії є помітний український слід та співпраця з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським.

Сергій Політик працював із Зеленським Фото: Facebook

Зокрема, Сергій Політик виступив оператором-постановником популярного комедійного фільму "Новорічні свати" (2010), де Зеленський був продюсером та сценаристом. Також в Україні він працював над серіалом "Домогосподар".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишньому директору "Молодого театру", якого звинувачують у домаганнях, оголосили підозру. Йому загрожує 10 років за ґратами. За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Білоуса.

Міністерство закордонних справ України засудило появу американського режисера на Московському міжнародному тижні кіно.

Український режисер та колишній художній керівник Театру на лівому березі Дніпра Стас Жирков, який виїхав з України на початку повномасштабної війни, розповів, як йому це вдалося зробити. За словами митця, він отримав дозвіл на виїзд від Міністерства культури.