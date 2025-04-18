"Не було секретом": відомий режисер зізнався, як виїхав за кордон під час війни (відео)

Український режисер та колишній художній керівник Театру на лівому березі Дніпра Стас Жирков, який виїхав з України на початку повномасштабної війни, розповів, як йому це вдалося зробити. За словами митця, він отримав дозвіл на виїзд від Міністерства культури.

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Стас Жирков розповів про виїзд з України під час війни

Режисер наголосив, що отримав офіційний дозвіл на виїзд від Міністерства культури. Втім, після перетину кордону вирішив не повертатися назад. Наразі Жирков перебуває в Європі з родиною.

"На той момент я отримав дозвіл від Міністерства культури на виїзд, який дозволив мені виїхати. І в цьому листі було зазначено: "Виїзд для інформування і культурної діяльності щодо російського повномасштабного вторгнення". І це не є і не було секретом. Я ніколи не приховував цього", — зазначив режисер.

Жирков додав, що він продовжує працювати у своїй галузі та ставить вистави, які стосуються російсько-української війни.

Режисер наголосив, що поки не збирається повертатися в Україну, адже "немає такої можливості". Однак не виключає, що може приїхати додому. Зокрема, Жирков відповів на закиди щодо того, що його вважають "зрадником".

Стас Жирков

Художній керівник зізнався, що наразі живе і працює в Німеччині.

"Я не вважаю себе зрадником! Зрадник — це людина, яка колаборує з ворогом. Зрадник — це людина, яка вкрала гроші у військових. Зрадник — це людина, яка вкрала гроші в адміністрації якогось міста, села. Оце зрадники. А я не вважаю себе зрадником. Я працював і працюю задля того, щоб світ якомога більше дізнавався про російське вторгнення і про те, хто ми такі взагалі. Тому що ми не займалися цим дуже багато років. Нас не існувало для світу. А зараз ми почали існувати", — вважає Жирков.

Нагадаємо, акторка Ніна Набока розповіла, як ходила у військкомат на початку великої війни, проте їй там відмовили. Зірка екрану мала наміри доєднатися до захисту України, а саме допомагати українським військовим, виконуючи обов'язки кухаря.

Також Фокус писав про те, що 17 квітня кіберфахівці Служби безпеки затримали в Києві громадянина Росії, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і водночас готував низку терактів у центрі столиці.