Звукорежисер української радіостанції виявився потенційним терористом, – СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві громадянина Росії, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і водночас готував низку терактів у центрі столиці.

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Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами слідства, росіянин мешкав у Києві вже понад 10 років і працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених в Україні прокремлівських партій.

Наприкінці 2024 року його дистанційно завербував співробітник російської ФСБ, і відтоді агент почав виконувати завдання ворожої спецслужби.

Листування агента ФСБ з російським куратором

Листування агента ФСБ з російським куратором

Росіянин мешкав у Києві понад 10 років

Чоловік стежив за місцями паркування авто біля адміністративних будівель Сил оборони, щоб підшукати потенційні цілі для серії терактів. У перервах між записами радіоефірів він ходив центром Києва та приховано фотографував позашляховики, які вважав автівками українських військових.

Згодом росіяни планували використати надані ним фото для підриву автівок – шляхом закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв.

СБУ затримали агента, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств. У чоловіка вилучили мобільний телефон, який використовувався для контактів з ФСБ та замаскованої фотофіксації об’єктів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його протиправних дій.

Також ми повідомляли, що у Херсоні чоловік за вказівкою російських кураторів готував вибух біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – причому спецслужби РФ планували підірвати вибухівку дистанційно разом з виконавцем.

Ще ми писали, що у Вінниці Служба безпеки затримала трьох агентів російської розвідки, які планували вбити українського військового та скоїти у місті декілька терактів.