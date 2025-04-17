Звукорежиссер украинской радиостанции оказался потенциальным террористом, — СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве гражданина России, который работал звукорежиссером известной в Украине радиостанции и одновременно готовил ряд терактов в центре столицы.

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Об этом сообщает СБУ.

По материалам следствия, россиянин жил в Киеве уже более 10 лет и работал в различных медиагруппах, в том числе приближенных к запрещенным в Украине прокремлевским партиям.

В конце 2024 года его дистанционно завербовал сотрудник российской ФСБ, и с тех пор агент начал выполнять задания вражеской спецслужбы.

Переписка агента ФСБ с российским куратором

Переписка агента ФСБ с российским куратором

Россиянин жил в Киеве более 10 лет

Мужчина следил за местами парковки авто возле административных зданий Сил обороны, чтобы подыскать потенциальные цели для серии терактов. В перерывах между записями радиоэфиров он ходил по центру Киева и скрыто фотографировал внедорожники, которые считал автомобилями украинских военных.

Впоследствии россияне планировали использовать предоставленные им фото для подрыва автомобилей — путем закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств.

СБУ задержали агента, когда он проводил доразведку вблизи одного из оборонных ведомств. У мужчины изъяли мобильный телефон, который использовался для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации его противоправных действий.

Также мы сообщали, что в Херсоне мужчина по указанию российских кураторов готовил взрыв возле территориального центра комплектования и социальной поддержки, — причем спецслужбы РФ планировали взорвать взрывчатку дистанционно вместе с исполнителем.

Еще мы писали, что в Виннице Служба безопасности задержала трех агентов российской разведки, которые планировали убить украинского военного и совершить в городе несколько терактов.