Боец ВСУ в Винницкой области едва не погиб от рук российских агентов, — СБУ

Служба безопасности Украины задержала трех агентов вражеской разведки, которые планировали совершить несколько терактов в Виннице. Также российские кураторы пытались при их пособничестве убить украинского военного, сообщает СБУ.

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Под машину военнослужащего планировали заложить взрывчатку, а активировать ее — с помощью мобильного телефона. После подрыва машины по плану был еще один теракт — взрыв у здания местного райотдела полиции.

Однако СБУ поймала группу агентов, когда те размещали камеру вблизи места запланированного подрыва автомобиля. Пособниками россиян оказались два жителя Киевской области, которые искали заработков в Телеграм-каналах, и житель Винницы, который изготавливал взрывчатку.

Жители Киевщины приехали в Винницу и обосновались в квартире, снятой за полученные от кураторов деньги. Затем они получили геолокацию тайника с взрывчаткой.

Во время обысков у фигурантов были изъяты две взрывчатки и телефоны с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

Теперь вся группа находится под стражей, участникам сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также мы сообщали , что в Херсоне мужчина по указанию российских кураторов готовил взрыв возле территориального центра комплектования и социальной поддержки, — причем спецслужбы РФ планировали взорвать взрывчатку дистанционно вместе с исполнителем.