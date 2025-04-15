Боєць ЗСУ на Вінниччині ледь не загинув від рук російських агентів, – СБУ

Служба безпеки України затримала трьох агентів ворожої розвідки, які планували здійснити кілька терактів у Вінниці. Також російські куратори намагалися за їхнього пособництва вбити українського військового, повідомляє СБУ.

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Під автівку військовослужбовця планували закласти вибухівку, а активувати її – за допомогою мобільного телефону. Після підриву машини за планом був ще один теракт – вибух біля будівлі місцевого райвідділу поліції.

Проте СБУ спіймала групу агентів, коли ті облаштовували камеру поблизу місця запланованого підриву автівки. Поплічниками росіян виявилися два мешканці Київської області, які шукали заробітків у Телеграм-каналах, та мешканець Вінниці, який виготовляв вибухівку.

Мешканці Київщини приїхали до Вінниці й облаштувалися в квартирі, знятій за отримані від кураторів гроші. Потім вони отримали геолокацію до схрону з вибухівкою.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено дві вибухівки та телефони з доказами співпраці з російською розвідкою.

Тепер вся група перебуває під вартою, учасникам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також ми повідомляли , що у Херсоні чоловік за вказівкою російських кураторів готував вибух біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – причому . спецслужби РФ планували підірвати вибухівку дистанційно разом з виконавцем.