"Не было секретом": известный режиссер признался, как уехал за границу во время войны (видео)

Украинский режиссер и бывший художественный руководитель Театра на левом берегу Днепра Стас Жирков, который выехал из Украины в начале полномасштабной войны, рассказал, как ему это удалось сделать. По словам художника, он получил разрешение на выезд от Министерства культуры.

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Об этом Жирков рассказал в интервью Алине Доротюк.

Стас Жирков рассказал о выезде из Украины во время войны

Режиссер отметил, что получил официальное разрешение на выезд от Министерства культуры. Впрочем, после пересечения границы решил не возвращаться обратно. Сейчас Жирков находится в Европе с семьей.

"На тот момент я получил разрешение от Министерства культуры на выезд, которое позволило мне выехать. И в этом письме было указано: "Выезд для информирования и культурной деятельности относительно российского полномасштабного вторжения". И это не является и не было секретом. Я никогда не скрывал этого", — отметил режиссер.

Жирков добавил, что он продолжает работать в своей области и ставит спектакли, касающиеся российско-украинской войны.

Режиссер подчеркнул, что пока не собирается возвращаться в Украину, ведь "нет такой возможности". Однако не исключает, что может приехать домой. В частности, Жирков ответил на упреки относительно того, что его считают "предателем".

Стас Жирков

Художественный руководитель признался, что сейчас живет и работает в Германии.

"Я не считаю себя предателем! Предатель — это человек, который коллаборирует с врагом. Предатель — это человек, который украл деньги у военных. Предатель — это человек, который украл деньги у администрации какого-то города, села. Вот предатели. А я не считаю себя предателем. Я работал и работаю для того, чтобы мир как можно больше узнавал о российском вторжении и о том, кто мы такие вообще. Потому что мы не занимались этим очень много лет. Нас не существовало для мира. А сейчас мы начали существовать", — считает Жирков.

Напомним, актриса Нина Набока рассказала, как ходила в военкомат в начале большой войны, однако ей там отказали. Звезда экрана намеревалась присоединиться к защите Украины, а именно помогать украинским военным, выполняя обязанности повара.

Также Фокус писал о том, что 17 апреля киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве гражданина России, который работал звукорежиссером известной в Украине радиостанции и одновременно готовил ряд терактов в центре столицы.