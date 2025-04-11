"Хотела пойти на войну": 68-летняя украинская актриса ходила в военкомат (видео)

Известная украинская актриса Нина Набока ("Будинок Слово", "Спіймати Кайдаша", "Уроки толерантності") рассказала, как ходила в военкомат в начале большой войны, однако звезде экрана там отказали.

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Нина Набока рассказала о походе в военкомат

Набока в начале полномасштабного вторжения РФ намеревалась присоединиться к защите Украины, а именно помогать украинским военным, выполняя обязанности повара. Звезда фильма "Збори ОСББ" даже обращалась с этой просьбой в военкомат.

Впрочем, на предложения актрисы отреагировали негативно.

"Я тоже хотела пойти на войну. Я говорила: "Буду есть варить, что-то стирать, что-то буду делать". Но меня не взяли. Ходила в военкомат. Мне сказали: "Идите играйте, не чудите". На первых днях были такие очереди, что не могли попасть в военкомат. Была мотивация. А когда сейчас мотивации нет, она просто исчезла", — рассказала Нина Набока.

Сейчас же воюет зять актрисы, который уже имеет три контузии и планирует возвращаться к защите Украины в Харьковскую область. Также в рядах ВСУ находится племянник звезды экрана.

Нина Набока

Напомним, жена звезды "Лиги смеха" Александра Чечуна назвала причину его смерти. Актер получил ранение на войне за год до этого, а все это время медики боролись за его жизнь.

Также Фокус писал о том, что украинская актриса Анастасия Цимбалару, известная по роли в сериале "Женский доктор", отменила все рабочие планы на апрель из-за выгорания.