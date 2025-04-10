Жена актера "Лиги смеха" Александра Чечуна назвала причину его смерти (фото)

Жена звезды "Лиги смеха" Александра Чечуна назвала причину его смерти. Актер получил ранение на войне за год до этого, а все это время врачи боролись за его жизнь.

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В своих соцсетях Ольга Гриценюк показала архивное фото мужа в военной форме.

Участник команды "Стадион Диброва" ушел из жизни 9 апреля. Жена юмориста рассказала, что почти год назад Александр Чечун получил тяжелое ранение на фронте, когда выполнял боевое задание. В течение этого времени медики боролись за его жизнь.

"Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания, мы почти год боролись за его жизнь...Но, к сожалению..." — написала Ольга.

Жена звезды "Лиги смеха" пообещала сообщить о месте и времени прощания позже.

Александр Чечун умер 9 апреля Фото: olya_gritcenyk/Instagram

На смерть Александра Чечуна ранее отреагировал юморист и ведущий Юрий Ткач. В Instagram он опубликовал архивное фото с комиком.

"Шок..." — написал Ткач.

Как известно, Александр Чечун мобилизовался в ряды украинской армии еще в начале полномасштабной войны, в 2022 году. У него осталась жена и двое детей.

Ранее юморист и военнослужащий выступал в шоу "Лига смеха" и "Рассмеши комика".

Александр Чечун с дочерью

Напомним, украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ряды ВСУ.

Также Фокус писал о том, что актер Игорь Ласточкин после мобилизации показался в военной форме и рассекретил, на каком направлении сейчас служит. Комик стал частью 93-й ОМБр "Холодный Яр".