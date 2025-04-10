Дружина актора "Ліги сміху" Олександра Чечуна назвала причину його смерті (фото)

Дружина зірки "Ліги сміху" Олександра Чечуна назвала причину його смерті. Актор отримав поранення на війні за рік до цього, а весь цей час лікарі боролися за його життя.

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У своїх соцмережах Ольга Гриценюк показала архівне фото чоловіка у військовій формі.

Учасник команди "Стадіон Діброва" пішов із життя 9 квітня. Дружина гумориста розповіла, що майже рік тому Олександр Чечун отримав тяжке поранення на фронті, коли виконував бойове завдання. Протягом цього часу медики боролися за його життя.

"Саші не стало вчора, 9 квітня. Після тяжкого поранення, отриманого при виконанні бойового завдання, ми майже рік боролися за його життя…Але, на жаль…" — написала Ольга.

Дружина зірки "Ліги сміху" пообіцяла повідомити про місце та час прощання пізніше.

Олександр Чечун помер 9 квітня Фото: olya_gritcenyk/Instagram

На смерть Олександра Чечуна раніше відреагував гуморист і ведучий Юрій Ткач. В Instagram він опублікував архівне фото з коміком.

"Шок…" — написав Ткач.

Як відомо, Олександр Чечун мобілізувався до лав української армії ще на початку повномасштабної війни, у 2022 році. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Раніше гуморист та військовослужбовець виступав у шоу "Ліга сміху" та "Розсміши коміка".

Олександр Чечун з донькою

Нагадаємо, український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ.

Також Фокус писав про те, що актор Ігор Ласточкін після мобілізації показався у військовій формі та розсекретив, на якому напрямку наразі служить. Комік став частиною 93-ї ОМБр "Холодний Яр".