Дружина актора "Ліги сміху" Олександра Чечуна назвала причину його смерті (фото)
Дружина зірки "Ліги сміху" Олександра Чечуна назвала причину його смерті. Актор отримав поранення на війні за рік до цього, а весь цей час лікарі боролися за його життя.
У своїх соцмережах Ольга Гриценюк показала архівне фото чоловіка у військовій формі.
Учасник команди "Стадіон Діброва" пішов із життя 9 квітня. Дружина гумориста розповіла, що майже рік тому Олександр Чечун отримав тяжке поранення на фронті, коли виконував бойове завдання. Протягом цього часу медики боролися за його життя.
"Саші не стало вчора, 9 квітня. Після тяжкого поранення, отриманого при виконанні бойового завдання, ми майже рік боролися за його життя…Але, на жаль…" — написала Ольга.
Дружина зірки "Ліги сміху" пообіцяла повідомити про місце та час прощання пізніше.
На смерть Олександра Чечуна раніше відреагував гуморист і ведучий Юрій Ткач. В Instagram він опублікував архівне фото з коміком.
"Шок…" — написав Ткач.
Як відомо, Олександр Чечун мобілізувався до лав української армії ще на початку повномасштабної війни, у 2022 році. У нього залишилася дружина та двоє дітей.
Раніше гуморист та військовослужбовець виступав у шоу "Ліга сміху" та "Розсміши коміка".
Нагадаємо, український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ.
Також Фокус писав про те, що актор Ігор Ласточкін після мобілізації показався у військовій формі та розсекретив, на якому напрямку наразі служить. Комік став частиною 93-ї ОМБр "Холодний Яр".