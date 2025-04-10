Приєднався до ЗСУ в 2022 році: помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун

В четвер, 10 квітня стало відомо, що помер гуморист, актор та учасник команди "Стадіон Діброва" з гумористичного шоу "Ліга сміху" Олександр Чечун.

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Про його загибель повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

"У лігосмішній сім'ї траур. Пішов із життя Олександр Чечун "Стадіон Діброва". Співчуття рідним і близьким", — ідеться в повідомленні, опублікованому в stories.

Про причину смерті та інші подробиці наразі невідомо. У актора залишилась дружина Ольга і двоє дітей.

На смерть Олександра Чечуна відреагував гуморист і ведучий Юрій Ткач. В Instagram він опублікував stories.

Також смерть актора підтвердив і його колега по команді "Стадіон Діброва", актор "Кварталу 95", ведучий Володимир Мартинець.

Олександр Чечун: що про нього відомо

Вперше його можна було побачити на телебаченні у 2017 році в програмі "Розсміши коміка" — тоді Олександр Чечун програв. Після гуморист в межах проєкту "Ліга сміху" почав виступати у команді "Стадіон Діброва".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Олександр Чечун одразу ж приєднався до ЗСУ. Ще у квітні 2022 року телеканал "ТЕТ" поділився відео з актором.

"Олександр Чечун з команди "Стадіон Діброва" показав, як зараз допомагає Україні на службі та запропонував глядачам свій улюблений номер з "Ліги сміху", — йдеться в повідомленні під відео.

Нагадаємо, 14 грудня кінорежисер та актор Олесь Санін повідомив про смерть актора театру й кіно Якова Ткаченка. Він служив кулеметником у ТРО та брав участь в боях під Вугледаром.

Пізніше, вже 24 лютого стало відомо про загибель на фронті відомого українського актора Олексія Самойленка. Він грав у серіалі "Доктор Віра" та фільмі "Прогулянка у порожнечі".