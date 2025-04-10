Присоединился к ВСУ в 2022 году: умер участник "Лиги смеха" Александр Чечун

В четверг, 10 апреля стало известно, что умер юморист, актер и участник команды "Стадион Диброва" из юмористического шоу "Лига смеха" Александр Чечун.

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О его гибели сообщили на официальной странице шоу в Instagram.

"В лигосмешной семье траур. Ушел из жизни Александр Чечун "Стадион Диброва". Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении, опубликованном в stories.

О причине смерти и других подробностях пока неизвестно. У актера осталась жена Ольга и двое детей.

На смерть Александра Чечуна отреагировал юморист и ведущий Юрий Ткач. В Instagram он опубликовал stories.

Также смерть актера подтвердил и его коллега по команде "Стадион Диброва", актер "Квартала 95", ведущий Владимир Мартынец.

Александр Чечун: что о нем известно

Впервые его можно было увидеть на телевидении в 2017 году в программе "Рассмеши комика" — тогда Александр Чечун проиграл. После юморист в рамках проекта "Лига смеха" начал выступать в команде "Стадион Диброва".

После начала полномасштабного вторжения РФ Александр Чечун сразу же присоединился к ВСУ. Еще в апреле 2022 года телеканал "ТЕТ" поделился видео с актером.

"Александр Чечун из команды "Стадион Диброва" показал, как сейчас помогает Украине на службе и предложил зрителям свой любимый номер из "Лиги смеха", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, 14 декабря кинорежиссер и актер Олесь Санин сообщил о смерти актера театра и кино Якова Ткаченко. Он служил пулеметчиком в ТРО и участвовал в боях под Угледаром.

Позже, уже 24 февраля стало известно о гибели на фронте известного украинского актера Алексея Самойленко. Он играл в сериале "Доктор Вера" и фильме "Прогулка в пустоте".