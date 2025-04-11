"Хотіла піти на війну": 68-річна українська акторка ходила у військкомат (відео)

Відома українська акторка Ніна Набока ("Будинок Слово", "Спіймати Кайдаша", "Уроки толерантності") розповіла, як ходила у військкомат на початку великої війни, проте зірці екрану там відмовили.

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Ніна Набока розповіла про похід до військкомату

Набока на початку повномасштабного вторгнення РФ мала наміри доєднатися до захисту України, а саме допомагати українським військовим, виконуючи обов'язки кухаря. Зірка фільму "Збори ОСББ" навіть зверталася з цим проханням до військкомату.

Втім, на пропозиції акторки відреагували негативно.

"Я теж хотіла піти на війну. Я казала: "Буду їсти варити, щось прати, щось буду робити". Але мене не взяли. Ходила до військкомату. Мені сказали: "Ідіть грайте, не чудіть". На перших днях були такі черги, що не могли потрапити до військкомату. Була мотивація. А коли зараз мотивації немає, вона просто зникла", — розповіла Ніна Набока.

Наразі ж воює зять акторки, який вже має три контузії та планує повертатися до захисту України в Харківську область. Також у лавах ЗСУ перебуває племінник зірки екрану.

Ніна Набока

Нагадаємо, дружина зірки "Ліги сміху" Олександра Чечуна назвала причину його смерті. Актор отримав поранення на війні за рік до цього, а весь цей час медики боролися за його життя.

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