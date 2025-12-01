У віці 54 років помер співзасновник "РБК-Україна"

Співзасновник та заступник генерального директора медіа "РБК-Україна" Володимир Шульц помер на 55-му році життя.

Причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Про смерть Володимира Шульца повідомили в "РБК-Україна".

"Володимира Миколайовича поховали на Київщині 1 грудня. Володимир був душею видання, він стояв біля витоків створення РБК-Україна у 2006 році. Колектив сумує та висловлює співчуття рідним та близьким", — наголосили в повідомленні.

Редакція Фокусу висловлює щирі співчуття рідним та колегам Володимира Шульца.

"РБК-Україна" було засноване в 2006-му році. Це український інформаційний портал, що спеціалізується на фінансових, економічних та політичних новинах України та світу.

29 січня 2016 року російський Роскомнагляд заблокував сайт "РБК-Україна" на території РФ за "екстремістські матеріали", прокоментувавши це так: "з бандерівцями в нас розмова коротка".

Нагадаємо, у березні 2024-го року помер заслужений журналіст України та засновник інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

3 вересня 2025-го року під час бойових дій загинув військовослужбовець та журналіст Олександр Голяченко. До повномасштабної війни чоловік декілька років працював у редакції "Київ FM".

А 4 жовтня стало відомо про смерть журналіста-розслідувача Олекси Шалайського, який був співзасновником відомого інтернет-видання "Наші гроші" .