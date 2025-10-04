Помер засновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський

Пішов з життя український журналіст-розслідувач Олекса Шалайський. Він також був співзасновником відомого інтернет-видання "Наші гроші" .

За попередньою інформацією, причиною смерті стала хвороба серця, передає ВВС Україна з посиланням на інформацію журналіста Сергія Сироватки. А колега Шалайського Юрій Ніколов у своєму дописі в Facebook нагадав, що саме Олекса Шалайський свого часу розкрив велику кількість корупційних схем.

"Не можу уявити яка була б українська розслідувальна журналістика без нього [Олекси Шалайського]", – відписав Юрій Ніколов. І зауважив, що Шалайський "завжди був генератором змін".

Одним з найвідоміших розслідувань Шалайського та Ніколова був матеріал про так звані вишки Бойка – нафтовидобувні та газові бурові платформи у Чорному морі, які Україна придбала за часів, коли міністром енергетики був Юрій Бойко (йдеться про період 2010-2012 років). Журналістське розслідування було зосереджено на доведенні багатомільйонного розкрадання державних коштів – адже Україна сплатила по 400 млн доларів за кожну з тих платформ. Врешті-решт тодішні керівники "Чорноморнафтогазу" отримали судові вироки.

