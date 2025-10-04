Умер основатель издания "Наші гроші" Олекса Шалайский

Ушел из жизни украинский журналист-расследователь Олекса Шалайский. Он также был соучредителем известного интернет-издания "Наші гроші".

По предварительной информации, причиной смерти стала болезнь сердца, передает ВВС Украина со ссылкой на информацию журналиста Сергея Сыроватки. А коллега Шалайского Юрий Николов в своей публикации в Facebook напомнил, что именно Олекса Шалайский в свое время раскрыл большое количество коррупционных схем.

"Не могу представить, какой была бы украинская расследовательская журналистика без него [Олексы Шалайского]", — написал Юрий Николов. И отметил, что Шалайский "всегда был генератором перемен".

Одним из самых известных расследований Шалайского и Николова был материал о так называемых вышках Бойко — это нефтедобывающие и газовые буровые платформы в Черном море, которые Украина приобрела во времена, когда министром энергетики был Юрий Бойко (речь идет о периоде 2010-2012 годов). Журналистское расследование было сосредоточено на доказательстве многомиллионного хищения государственных средств — ведь Украина заплатила по 400 млн долларов за каждую из тех платформ. В конце концов тогдашние руководители "Черноморнефтегаза" получили судебные приговоры.

