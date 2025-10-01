Умер Богдан Богач — заслуженный артист Украины: все подробности (фото)

На 50-м году жизни скоропостижно скончался один из четырех основателей легендарной вокальной формации "Пиккардийская терция", заслуженный артист Украины Богдан Богач.

Коллектив группы "Пиккардийская терция" в своих социальных сетях сообщили, что их коллега умер внезапно. В этом году в мае ему исполнилось 50 лет.

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей 'Пиккардийской терции', с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса — баса, Богдан Богач... Соболезнуем семье Богдана, родным и друзьям. Печальная весть. Большая потеря. Будет не хватать тебя, дорогой наш друг. Светлая память", — говорится в сообщении.

Богдан Богач, украинский музыкант Фото: Facebook

Музыкант был в составе "Пиккардийской терции" с момента ее основания во Львове в 1992 году вплоть до начала 2024 года, когда вынужденно покинул коллектив по состоянию здоровья.

Наследство Богдана Богача

Богач участвовал в создании репертуара для коллектива, насчитывающего более 300 произведений на разных языках. Был удостоен высоких государственных наград, в частности звания Заслуженный артист Украины и стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

"Пиккардийская терция" стала всенародно известной благодаря таким композициям, как "Пустынник", "Старенький трамвай" и альбом "Тихая ночь". Широкое признание группа получила во второй половине 90-х.

Пронзительное исполнение песни "Гей, пливе кача..." во время похорон Героев Небесной Сотни в 2014 году стало символом всенародного траура.

