Помер Богдан Богач — заслужений артист України: всі подробиці (фото)

На 50-му році життя раптово помер один із чотирьох засновників легендарної вокальної формації "Піккардійська терція", заслужений артист України Богдан Богач.

Колектив групи "Піккардійська терція" у своїх соціальних мережах повідомили, що їхній колега помер раптово. Цьогоріч у травні йому виповнилось 50 років.

"Раптово пішов з життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників 'Піккардійської терції', з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу — басу, Богдан Богач… Співчуваємо сім'ї Богдана, рідним та друзям. Сумна звістка. Велика втрата. Бракуватиме тебе, дорогий наш друже. Світла пам'ять", — зазначено у повідомленні.

Богдан Богач, український музикант Фото: Facebook

Музикант був у складі "Піккардійської терції" від моменту її заснування у Львові 1992 року аж до початку 2024 року, коли вимушено покинув колектив через стан здоров'я.

Спадок Богдана Богача

Богач брав участь у створенні репертуару для колективу, що налічує понад 300 творів різними мовами. Був удостоєний високих державних нагород, зокрема звання Заслужений артист України та став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

"Піккардійська терція" стала всенародно відомою завдяки таким композиціям, як "Пустельник", "Старенький трамвай" та альбом "Тиха ніч". Широке визнання гурт здобув у другій половині 90-х.

Пронизливе виконання пісні "Гей, пливе кача…" під час поховань Героїв Небесної Сотні у 2014 році стало символом всенародної жалоби.

