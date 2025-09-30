33-річний музикант та актор Андрій Нескубін загинув на війні (фото)

Внаслідок російського авіаудару на фронті загинув талановитий співак, музикант, актор та активний волонтер Андрій Нескубін з Кривого Рогу. Протягом останніх двох років він мужньо боронив Україну в лавах ЗСУ. Йому назавжди залишиться 33 роки.

Related video

Андрій Нескубін став до лав Збройних сил України приблизно два роки тому. Захисник був на передовій та отримав поранення. Про втрату повідомили представники культурно-громадського центру "Шелтер Плюс", у чиїх проєктах він брав активну участь.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель Андрія Нескубіна, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Це непоправна втрата для країни, для міста, для армії, для родини. Андрій був талановитим музикантом, співаком, актором. Він займався волонтерською діяльністю та був учасником багатьох проєктів "Шелтер Плюс", — йдеться у повідомленні.

Андрій Нескубін займався волонтерством Фото: Facebook

За словами колег, чоловік був на "нулі", отримав поранення, переніс операції. Він загинув через вибух авіабомби за 12 км від фронту, коли чергував у штабі. "Андрію назавжди залишиться 33 роки. Він залишив світлу пам'ять у серцях усіх, хто його знав", — пишуть представники культурно-громадського центру.

Прощання із захисником відбулося у неділю, 28 вересня, у Кривому Розі, де воїна поховали на Центральному кладовищі.

Андрій Нескубін був на "нулі", отримав поранення й переніс операції Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На фронті загинув український шоумен Максим Неліпа. Ведучий долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.

Також на війні загинув львівський актор Андрій Синишин. Його останній бій відбувся 16 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Юнаківка Сумського району на Сумщині.

24 вересня київський блогер Артур Пономарьов висловив у Instagram незадоволення щоденною хвилиною мовчання на Хрещатику о 9:00. Він заявив, що центральна вулиця Києва перетворилася на меморіальний комплекс, який більше нагадує кладовище, а сам ритуал виглядає як "показуха".