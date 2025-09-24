Блогер назвав хвилину мовчання на Хрещатику "показухою": користувачі соцмереж обурилися (відео)

Київський блогер Артур Пономарьов висловив критику щодо щоденної хвилини мовчання на Хрещатику, назвавши її "примусовою обов’язковою процедурою". Після хвилі критики він опублікував вибачення та пояснив свою позицію, підтвердивши підтримку ЗСУ та пам’яті загиблих.

За інформацією з його соцмереж, Пономарьов записав відео, де висловив незадоволення тим, що рух на Хрещатику щодня зупиняють о 9:00 для проведення хвилини мовчання. Він зазначив, що центральна вулиця Києва перетворилася на меморіальний комплекс, який більше нагадує кладовище, а сам ритуал виглядає як "показуха".

"Мало того, що Хрещатик перетворили на меморіальний комплекс, який більше нагадує кладовище, так ще й хочуть, щоб люди щоранку о 9:00 зупинялися та брали участь у цій показовій процедурі, як заведено на заході України", — заявив він у відео.

Блогер також звернув увагу на те, що деякі люди підтримують таку практику, отримуючи задоволення від того, що їх змушують виконувати ритуал, та обурюються, коли хтось відмовляється брати в ньому участь.

Після початкових критичних висловлювань Артур Пономарьов записав нове відео з поясненнями, де підкреслив, що його наміри не були спрямовані проти вшанування пам’яті загиблих. Він заявив, що підтримує Збройні сили України та вважає за необхідне щодня пам’ятати про тих, хто віддав життя, здоров’я та сили за країну. Блогер попросив вибачення у тих, кого його попередні слова могли образити, і зазначив, що не прагне хайпу та не має наміру завдавати шкоди.

У ще одному відеозверненні Пономарьов розповів про численні образи та погрози на свою адресу, а також про спілкування з військовими та людьми, які втратили близьких. За його словами, більшість співрозмовників зрозуміли його позицію та погодилися з нею. Він закликав тих, хто бажає обговорити ситуацію, звертатися особисто, і наголосив, що залишатиметься у Києві, працюватиме на користь України та не планує виїжджати до Росії.

Блогер також пояснив, що його рідна мова — російська, на ній розмовляє він та його близьке оточення, водночас він добре розуміє українську і має багато україномовних друзів. Він висловив обурення через приниження людей за їхню рідну мову та закликав до взаємоповаги серед громадян.

У підсумку Артур Пономарьов повторно перепросив за можливі непорозуміння і наголосив, що його критика стосувалася не пам’яті загиблих, а форми проведення хвилини мовчання, закликаючи вшанувати героїв щоденно, а не лише о 9:00.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що вулицю Хрещатик у центрі Києва перекриватимуть щодня під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

