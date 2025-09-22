У Києві щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик: у який час не можна буде проїхати

Рух вулицею Хрещатик перекриватимуть щодня о 9:00. Влада впевнена, що таким чином виявлятиметься повага до загиблих у війні з Росією.

Вулицю Хрещатик у центрі Києва перекриватимуть під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Відповідні розпорядження отримають патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та підрозділи, що відповідають за комунікації в громаді. До кінця тижня почнеться перекриття руху, пояснив він.

"Хрещатик — серце столиці. А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя", — зазначив чиновник.

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського від 16 березня 2022 року, хвилину мовчання проводять щодня о 9:00 у пам'ять про загиблих унаслідок російської агресії.

