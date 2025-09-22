В Киеве каждый день будут перекрывать улицу Крещатик: в какое время нельзя будет проехать

Движение по улице Крещатик будут перекрывать каждый день в 9:00. Власти уверены, что таким образом будет проявляться уважение к погибшим в войне с Россией.

Улицу Крещатик в центре Киева будут перекрывать во время общенациональной минуты молчания. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Соответствующие распоряжения получат патрульная полиция, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта и подразделения, отвечающие за коммуникации в общине. До конца недели начнется перекрытие движения, пояснил он.

"Крещатик — сердце столицы. А столица — сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь", — указал чиновник.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 16 марта 2022 года, минуту молчания проводят каждый день в 9:00 в память погибших в результате российской агрессии.

