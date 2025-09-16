Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ ударили по крупному складу в Киевской области: в соцсетях пишут про "Эпицентр" (видео)

Киевская область удар по эпицентру дроном
Россияне ударили в Киевской области по складам "Эпицентра" | Фото: Скриншот

Российские военные ударили дронами по логистическому центру в Киевской области, в соцсетях пишут о пожаре на территории "Эпицентра".

В Киевской области во время утренней атаки БПЛА произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА).

Спасатели работают на месте прилета. В данном районе повреждены четыре частных дома, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

Киевские паблики пишут о сильном пожаре, для его тушения задействуют вертолеты. Сильный дым со стороны Василькова виден из разных районов столицы, жителей просили закрывать окна, чтобы не дышать угарным газом.

удар по эпицентру киевская область
Пожар в районе "Эпицентра" видели в Киеве

Российские паблики пишут о намеренном ударе оккупантов по логистическому центру сети торговых центров "Эпицентр" в Киевской области.

Напомним, ночью 16 сентября ВС РФ ударили дронами по объекту в Киевской области. В момент взрыва на месте работали спасатели ГСЧС.

Фокус ранее писал, может ли Россия производить до 6 тысяч "Шахедов" за месяц.

Новость обновляется…