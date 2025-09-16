ВС РФ ударили по крупному складу в Киевской области: в соцсетях пишут про "Эпицентр" (видео)

Российские военные ударили дронами по логистическому центру в Киевской области, в соцсетях пишут о пожаре на территории "Эпицентра".

В Киевской области во время утренней атаки БПЛА произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА).

Спасатели работают на месте прилета. В данном районе повреждены четыре частных дома, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

Киевские паблики пишут о сильном пожаре, для его тушения задействуют вертолеты. Сильный дым со стороны Василькова виден из разных районов столицы, жителей просили закрывать окна, чтобы не дышать угарным газом.

Пожар в районе "Эпицентра" видели в Киеве

Российские паблики пишут о намеренном ударе оккупантов по логистическому центру сети торговых центров "Эпицентр" в Киевской области.

Напомним, ночью 16 сентября ВС РФ ударили дронами по объекту в Киевской области. В момент взрыва на месте работали спасатели ГСЧС.

