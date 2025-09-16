ЗС РФ вдарили по великому складу в Київській області: у соцмережах пишуть про "Епіцентр" (відео)

Російські військові вдарили дронами по логістичному центру в Київській області, у соцмережах пишуть про пожежу на території "Епіцентру".

У Київській області під час ранкової атаки БПЛА сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

Рятувальники працюють на місці прильоту. У цьому районі пошкоджено чотири приватні будинки, 14 вантажних і 9 легкових автомобілів.

Київські пабліки пишуть про сильну пожежу, для її гасіння задіюють вертольоти. Сильний дим з боку Василькова видно з різних районів столиці, жителів просили зачиняти вікна, щоб не дихати чадним газом.

Пожежу в районі "Епіцентру" бачили в Києві

Російські пабліки пишуть про навмисний удар окупантів по логістичному центру мережі торговельних центрів "Епіцентр" у Київській області.

Нагадаємо, вночі 16 вересня ЗС РФ вдарили дронами по об'єкту в Київській області. У момент вибуху на місці працювали рятувальники ДСНС.

Фокус раніше писав, чи може Росія виробляти до 6 000 "Шахедів" за місяць. Відомо, що вночі 7 вересня Україну атакували понад 800 БПЛА, включно з хибними цілями.