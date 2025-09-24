Блогер назвал минуту молчания на Крещатике "показухой": пользователи соцсетей возмутились (видео)

Киевский блогер Артур Пономарев выразил критику относительно ежедневной минуты молчания на Крещатике, назвав ее "принудительной обязательной процедурой". После волны критики он опубликовал извинения и объяснил свою позицию, подтвердив поддержку ВСУ и памяти погибших.

По информации из его соцсетей, Пономарев записал видео, где выразил недовольство тем, что движение на Крещатике ежедневно останавливают в 9:00 для проведения минуты молчания. Он отметил, что центральная улица Киева превратилась в мемориальный комплекс, который больше напоминает кладбище, а сам ритуал выглядит как "показуха".

"Мало того, что Крещатик превратили в мемориальный комплекс, который больше напоминает кладбище, так еще и хотят, чтобы люди каждое утро в 9:00 останавливались и участвовали в этой показательной процедуре, как принято на западе Украины", — заявил он в видео.

Блогер также обратил внимание на то, что некоторые люди поддерживают такую практику, получая удовольствие от того, что их заставляют выполнять ритуал, и возмущаются, когда кто-то отказывается принимать в нем участие.

После первоначальных критических высказываний Артур Пономарев записал новое видео с объяснениями, где подчеркнул, что его намерения не были направлены против чествования памяти погибших. Он заявил, что поддерживает Вооруженные силы Украины и считает необходимым ежедневно помнить о тех, кто отдал жизнь, здоровье и силы за страну. Блогер попросил прощения у тех, кого его предыдущие слова могли обидеть, и отметил, что не стремится к хайпу и не намерен наносить вред.

В еще одном видеообращении Пономарев рассказал о многочисленных оскорблениях и угрозах в свой адрес, а также об общении с военными и людьми, которые потеряли близких. По его словам, большинство собеседников поняли его позицию и согласились с ней. Он призвал тех, кто желает обсудить ситуацию, обращаться лично, и подчеркнул, что будет оставаться в Киеве, работать на благо Украины и не планирует выезжать в Россию.

Блогер также пояснил, что его родной язык — русский, на нем разговаривает он и его близкое окружение, в то же время он хорошо понимает украинский и имеет много украиноязычных друзей. Он выразил возмущение из-за унижения людей за их родной язык и призвал к взаимоуважению среди граждан.

В итоге Артур Пономарев повторно извинился за возможные недоразумения и подчеркнул, что его критика касалась не памяти погибших, а формы проведения минуты молчания, призывая почтить героев ежедневно, а не только в 9:00.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что улицу Крещатик в центре Киева будут перекрывать ежедневно во время общенациональной минуты молчания.

