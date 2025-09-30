33-летний музыкант и актер Андрей Нескубин погиб на войне (фото)

В результате российского авиаудара на фронте погиб талантливый певец, музыкант, актер и активный волонтер Андрей Нескубин из Кривого Рога. В течение последних двух лет он мужественно защищал Украину в рядах ВСУ. Ему навсегда останется 33 года.

Related video

Андрей Нескубин стал в ряды Вооруженных сил Украины около двух лет назад. Защитник был на передовой и получил ранения. О потере сообщили представители культурно-общественного центра "Шелтер Плюс", в чьих проектах он принимал активное участие.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Андрея Нескубина, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Это невосполнимая потеря для страны, для города, для армии, для семьи. Андрей был талантливым музыкантом, певцом, актером. Он занимался волонтерской деятельностью и был участником многих проектов "Шелтер Плюс", — говорится в сообщении.

Андрей Нескубин занимался волонтерством Фото: Facebook

По словам коллег, мужчина был на "нуле", получил ранения, перенес операции. Он погиб из-за взрыва авиабомбы в 12 км от фронта, когда дежурил в штабе. "Андрею навсегда останется 33 года. Он оставил светлую память в сердцах всех, кто его знал", — пишут представители культурно-общественного центра.

Прощание с защитником состоялось в воскресенье, 28 сентября, в Кривом Роге, где воина похоронили на Центральном кладбище.

Андрей Нескубин был на "нуле", получил ранения и перенес операции Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На фронте погиб украинский шоумен Максим Нелипа. Ведущий вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения.

Также на войне погиб львовский актер Андрей Синишин. Его последний бой состоялся 16 апреля 2025 года вблизи населенного пункта Юнаковка Сумского района Сумской области.

24 сентября киевский блогер Артур Пономарев выразил в Instagram недовольство ежедневной минутой молчания на Крещатике в 9:00. Он заявил, что центральная улица Киева превратилась в мемориальный комплекс, который больше напоминает кладбище, а сам ритуал выглядит как "показуха".