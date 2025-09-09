На війні загинув Денис Пономаренко: він один з творців "Х-фактора" й "Україна має талант"

Колишній оператор Starlight Media Денис Пономаренко з позивним "Бес" героїчно загинув на Харківщині у неділю, 7 вересня. Він працював над популярними шоу на українському телебаченні.

Компанія, де Пономаренко пропрацював понад десять років, підтвердила трагічну новину в соціальних мережах, висловивши щирі співчуття його рідним та близьким.

"Денис був справжнім професіоналом, відданим своїй справі та людям. Ми втратили колегу, який умів бачити світ крізь об’єктив так, як мало хто міг", — йдеться в офіційній заяві.

З 2009 року Пономаренко працював над створенням десятків телевізійних проєктів, серед них: "Україна має талант", "Х-фактор", "Танцюють всі", "Битва екстрасенсів", "Детектор брехні", "Серця трьох", "КУБ", "Крот", "Феномен" та "Слідство ведуть екстрасенси".

З оператора у командири

З початком повномасштабного вторгнення Денис вирішив залишити медійну кар'єру та стати до лав Збройних сил України. Він служив командиром мінометного розрахунку й отримав дві військові відзнаки за мужність і професіоналізм.

Колеги та побратими згадують його як відважного воїна і вірного товариша, який завжди був готовий ризикувати власним життям заради інших.

Родина воїна

У Дениса залишилися дружина — телевізійна редакторка Інна Зикова ("Супермама", "Кохання на виживання"), а також син.

Компанія Starlight Media повідомила, що дату та місце прощання з героєм оголосять окремо.

