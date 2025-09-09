Назвав матір "тричі зрадницею": Повалій зізналася, як поплатилася за підтримку Росії

Співачка Таїсія Повалій, яка підтримує російську сторону у війні, розповіла, як син Денис просив її висловитися на захист України. Ба більше, той назвав маму "тричі зрадницею".

Related video

В інтерв'ю російському пропагандисту Борису Корчєвнікову артистка назвала свій переїзд до РФ "абсолютно новим народженням". 23 лютого 2022 року вони з Денисом начебто приїхали до Росії на виступ, залишивши в Києві всі речі.

"Я розумію, що не просто так опинилася в Росії. В останній момент мене бог врятував, вивіз. Бо в Києві на мене б чекало дуже важке життя. Я б могла сидіти у в'язниці", — сказала Повалій.

Син Повалій назвав її тричі зрадницею

У лютому 2022 року Денис вмовляв матір публічно стати на підтримку України, але та відмовилася через "принципи" та небажання "іти проти себе". Після цього чоловік залишив РФ. Наразі він живе в Іспанії та пише пости в соцмережах українською.

"Син Денис мені тоді сказав: "Мама, ти маєш висловитися за Україну". Бо вся Україна тоді говорила за Україну. У мене було відчуття, що я одна проти", — каже співачка.

Денис назвав матір "тричі зрадницею", а та у відповідь заявила, що "виросла духовно" і розуміє, що її дитині треба "стати на свої граблі". Ба більше, Повалій каже, що впевнена, що син колись "прозріє".

Вона припускає, що Денис першу "зраду" бачить ще в розлученні з його батьком, друга — незрозуміло, а третьою став переїзд до РФ.

Таїсія Повалій Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Повалій каже, що була шокована тим, як народна любов швидко переросла в хейт: "Для мене це був шок. Я не вірила, що ось тебе всі люблять, обожнюють, а потім раптом ти просто виявилася зрадницею".

А найбільшою втратою для колишньої депутатки стала конфіскація її майна на користь України. Після втечі до РФ правоохоронці обшукали будинок Повалій, вилучили документи та договори, а нерухомість арештували. На користь держави тоді було вилучено автомобіль BMW X5, сім земельних ділянок в Київській області, житловий будинок та домоволодіння. Ба більше, артистку, яка обрала російську сторону, позбавили майнових прав на музику та слова дев'яти хітів.

Вона начебто починала нове життя в Росії лише з 10 тисячами доларів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юрій Рибчинський пригадав, що Таїсію Повалій вдалося "купити" за мільйон доларів.

У 2024 році СБУ висунула співачці підозру за трьома статтями кримінального кодексу — за колабораційну діяльність, заклики до війни, виправдання агресії проти України.

Крім того, Повалій Денис відреагував на санкції проти його матері.