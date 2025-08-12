"Це засліплює очі": поет Рибчинський назвав суму, за яку Повалій продалася Росії

Український поет Юрій Рибчинський пригадав, що Таїсію Повалій, яка підтримує Росію у війні, вдалося "купити" за мільйон доларів. Ще за часів Януковича співачку з чоловіком запросили до проросійської політсили за крупну суму.

Автор хітів в інтерв'ю Наталії Влащенко говорить, що переломний момент у поглядах Повалій стався 2012 року, коли президент-утікач Янукович запросив її до своєї партії.

Спочатку та відмовилася. Втім, ціна питання змінила її думку.

"Переломний момент настав, коли Янукович запросив Повалій депутаткою другим номером у свій список. Коли Ліхута (чоловік Повалій — Ред.) і вона відмовилися, то їм було заплачено, як казав сам Ліхута, мільйон доларів. От з цього все починається", — каже Юрій Рибчинський.

Автор багатьох відомих українських пісень додав, що в таких людей як Повалій на першому місці стоять гроші.

"Все залежить від того, які головні цінності в тієї чи іншої людини. Звичайно, якщо для людини на першому місці гроші, то цю людину дуже легко купувати. Неважливо, яке прізвище. Хто більше платить, там і батьківщина. Хто більше платить, той і замовляє музику. Це засліплює очі", — вважає поет.

Втім, на думку пана Юрія, насправді це нещасні люди. Їм здається, що росіяни до них ставитимуться з великою повагою, але "зрадників не люблять і їм не довіряють".

Де зараз Повалій

Ще після Революції Гідності співачка виїхала до РФ та оселилась у Москві. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Повалій підтримала росіян у війні проти українців. У 2024 році СБУ висунула співачці підозру за трьома статтями кримінального кодексу — за колабораційну діяльність, заклики до війни, виправдання агресії проти України. Крім того, на ексдепутатку накладено санкції РНБО та арештовано усі активи.

